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        İhtiyaç sahiplerinin gelinliği de nişan elbisesi de hayırseverlerden

        ÖMER FARUK ÇAL - Hayırseverler tarafından kurulan Çankırı El Ele Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, ihtiyaç sahiplerine her alanda yardım ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 11:10 Güncelleme: 25.12.2024 - 11:10
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        İhtiyaç sahiplerinin gelinliği de nişan elbisesi de hayırseverlerden
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        ÖMER FARUK ÇAL - Hayırseverler tarafından kurulan Çankırı El Ele Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, ihtiyaç sahiplerine her alanda yardım ediyor.

        Kentte ihtiyaç sahiplerinin yardımına bireysel olarak koşan hayırseverler, mayıs ayında kurdukları Çankırı El Ele Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği çatısı altında bir araya geldi.

        Dernek üyelerinin çabaları ve hayırseverlerin desteğiyle kıyafet, ayakkabı ile gıda malzemeleri, mağazaya dönüştürülen dernek binasında toplanıyor.

        İl genelinde belirlenen ihtiyaç sahiplerine yardımları ulaştıran hayırseverler, haftanın belirli günlerinde Mimar Sinan Mahallesi'ndeki dernek binasında çorba ikramında da bulunuyor.

        Dernek ayrıca, ihtiyaç sahiplerine özel günlerinde kullanmak üzere gelinlik, kına ve nişan elbisesi, sünnet kıyafeti de sağlıyor.

        Derneğin başkanı Ali Yıldırım, AA muhabirine, uzun yıllardır bireysel olarak ihtiyaç sahiplerinin yardımına koştuğunu söyledi.

        Kendisinin de yetiştirme yurdunda büyüdüğünü, hayatın zorluklarını bildiğini belirten Yıldırım, "Amacımız Allah rızası için ihtiyaç sahiplerimizin ihtiyaçlarını karşılamak." dedi.

        Çankırı genelinde çoğu ihtiyaç sahibine ulaştıklarını anlatan Yıldırım, "İhtiyaç sahiplerinde giysi konusunda eksiklik vardı. En çok talep edilenler ayakkabı, pantolon, monttu. Hayırseverlerimizin evlerinde kullanılmayan eşyaları derneğimize getirdik, mağaza oluşturduk. İhtiyaç sahipleri onlara layık, temiz şekilde kimse görmeden, güzelce üstlerinde deneyip alıp gidiyor." diye konuştu.

        Yıldırım, gıda ihtiyacı olanlara genellikle market çeki verdiklerini, böylece ailelerin kendi ihtiyaçlarına göre marketlerden alışveriş yaptıklarını kaydetti.

        - "6-7 gelinliğimiz var, hangisini istiyorlarsa götürüyorlar"

        Derneğin başkan yardımcısı Muazzez Gökmen Nalcı da 11 yıldır severek yardım faaliyetleri gerçekleştirdiğini söyledi.

        Daha rahat yardım yapabileceklerini düşünerek dernek kurduklarına işaret eden Nalcı, şöyle devam etti:

        "Örneğin bir kızımız nişanlanacak, kıyafeti yok. Bize müracaat edince nişanlığını veriyoruz, kına elbisesini, gelinliğini de ayarlıyoruz. Çok mutlu şekilde ayrılıyorlar. Odundu, kıyafetti, gıdaydı, kimin ne ihtiyacı varsa ihtiyacı karşılıyoruz. 6-7 gelinliğimiz var, hangisini istiyorlarsa götürüyorlar, temizletip giyiniyorlar, tekrar geri getiriyorlar."

        Dernekten önce yardım faaliyetlerini bireysel olarak yaptığını anlatan Nalcı, "Evimden kolileri dağıtıyordum. Kapı kapı geziyordum. Yaşın da vermiş olduğu durumla bayağı ağır geliyordu. Şimdi daha zevkli, daha kolay yapıyorum bu işleri." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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