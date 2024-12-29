Yıldıztepe Kayak Merkezi, İstiklal Yolu Pisti'nde sezonu açtı

İstiklal Yolu Pisti'ni hazır hale getirdiklerini belirten Yaylacı, "Hazırlıklarımızı yaptık. Bugünden itibaren misafirlerimizi ağırlamaya başlayacağız. Kar yağışının devam etmesi en büyük temennimizdir." dedi.

Çevre illerden çok sayıda günübirlik ziyaretçi ağırlayan Yıldıztepe, yeni sezonda da kayakseverleri bekliyor.

Ilgaz Dağı'nın eteklerindeki kayak merkezinde biri kızak pisti olmak üzere üç pist bulunuyor.

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