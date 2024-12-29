Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Yıldıztepe Kayak Merkezi, İstiklal Yolu Pisti'nde sezonu açtı

        Türkiye'nin kayak merkezlerinden Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde yeni sezon açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 18:16 Güncelleme: 29.12.2024 - 18:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yıldıztepe Kayak Merkezi, İstiklal Yolu Pisti'nde sezonu açtı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye'nin kayak merkezlerinden Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde yeni sezon açıldı.

        Ilgaz Dağı'nın eteklerindeki kayak merkezinde biri kızak pisti olmak üzere üç pist bulunuyor.

        Çevre illerden çok sayıda günübirlik ziyaretçi ağırlayan Yıldıztepe, yeni sezonda da kayakseverleri bekliyor.

        Kar kalınlığının 30 santimetreye yaklaştığı dağda 4 bin 500 metre uzunluğundaki İstiklal Yolu Pisti, hazırlanmasının ardından kayakseverlerin hizmetine sunuldu.

        Yıldıztepe Kayak Tesisleri İşletme Müdürü Rahim Yaylacı, AA muhabirine, bölgede son günlerde kar yağışının etkili olduğunu söyledi.

        İstiklal Yolu Pisti'ni hazır hale getirdiklerini belirten Yaylacı, "Hazırlıklarımızı yaptık. Bugünden itibaren misafirlerimizi ağırlamaya başlayacağız. Kar yağışının devam etmesi en büyük temennimizdir." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İngiltere'den Esma Esad açıklaması
        İngiltere'den Esma Esad açıklaması
        DEM Parti'den İmralı açıklaması
        DEM Parti'den İmralı açıklaması
        Beşiktaş'ta seçim heyecanı!
        Beşiktaş'ta seçim heyecanı!
        Yılbaşında hava nasıl olacak?
        Yılbaşında hava nasıl olacak?
        Trump'ın Başdanışmanından Elon Musk'a yönelik ağır suçlamalar!
        Trump'ın Başdanışmanından Elon Musk'a yönelik ağır suçlamalar!
        Gürcistan'da yeni cumhurbaşkanı protestoların gölgesinde yemin etti
        Gürcistan'da yeni cumhurbaşkanı protestoların gölgesinde yemin etti
        Güney Kore'de uçak kazası: Çok sayıda kişi öldü!
        Güney Kore'de uçak kazası: Çok sayıda kişi öldü!
        Aliyev: Düşürülen uçak yerden açılan ateşle ağır hasar aldı
        Aliyev: Düşürülen uçak yerden açılan ateşle ağır hasar aldı
        Gülşen'in Türkmenistan hali
        Gülşen'in Türkmenistan hali
        Dünyada bir günde 3 uçak kazası!
        Dünyada bir günde 3 uçak kazası!
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        En-Nesyri için geliyorlar!
        En-Nesyri için geliyorlar!
        "Dağda yaşıyorum"
        "Dağda yaşıyorum"
        'Ufaklıktan haber var'
        'Ufaklıktan haber var'
        G.Saray'da Ziyech'e sürpriz talip!
        G.Saray'da Ziyech'e sürpriz talip!
        Ya Voldemort haklıysa?
        Ya Voldemort haklıysa?
        Zaha Lyon'da da tutunamadı!
        Zaha Lyon'da da tutunamadı!
        496 balık türünün yüzde 65'inde o var
        496 balık türünün yüzde 65'inde o var
        Çocuklarda kışla beraber RSV vakaları arttı
        Çocuklarda kışla beraber RSV vakaları arttı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canay Doğan!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canay Doğan!

        Benzer Haberler

        Çankırı'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Çankırı'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde karla kaplanan çam ormanları dronla görüntül...
        Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde karla kaplanan çam ormanları dronla görüntül...
        Çankırı'dan kısa kısa
        Çankırı'dan kısa kısa
        Bakan Işıkhan: Mevzuat çerçevesinde müracaat eden her belediyeye kolaylık s...
        Bakan Işıkhan: Mevzuat çerçevesinde müracaat eden her belediyeye kolaylık s...
        Bakan Işıkhan, AK Parti Çankırı Gençlik Kolları Kongresi'nde konuştu:
        Bakan Işıkhan, AK Parti Çankırı Gençlik Kolları Kongresi'nde konuştu:
        Karla kaplanan Ilgaz Dağı'ndaki çam ormanları dronla görüntülendi
        Karla kaplanan Ilgaz Dağı'ndaki çam ormanları dronla görüntülendi