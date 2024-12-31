Çankırı Valisi Taşolar'dan yeni yıl mesajı

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Taşolar, mesajında, 2024 yılını tamamlayarak umutlarla dolu 2025 yılına "merhaba" demenin heyecanını hep birlikte yaşadıklarını belirtti.

Sevinçlerin, mutlulukların, tasaların ve üzüntülerin milletçe beraber yaşandığı bir yılın daha sona erdiğini aktaran Taşolar, şunları kaydetti:

"Daha iyiye ve daha güzele yol alma gayretinde olacağımız 2025 yılına adım atıyoruz. Bu adımın huzura, mutluluğa, ülkemizin daha da yükselmesine vesile olan bir adım olmasını temenni ediyorum. Yeni yıl sadece takvimdeki bir sayfa değişikliği değil, aynı zamanda hepimiz için yeni bir başlangıçtır. Yaşadığımız zorluklar yanında birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla ilimiz için elde ettiğimiz güzellikler, 2024 yılının kazanımları oldu. Şehir olarak bizlere güç katan bu değerlere yenilerini ekleyebilmek ve halkımızın yaşam kalitesini artırmak hedefiyle aynı azim ve kararlılıkla 2025'te de çalışmaya devam edeceğiz. 2025 yılının geçmiş yıllardan çok daha fazla huzur dolu ve güzellikleriyle unutulmayacak bir yıl olmasını canıgönülden diliyorum. Yeni yılın başta Çankırılı hemşehrilerimiz olmak üzere Türk milletine ve tüm dünyaya sağlık ve iyilikler getirmesini temenni ediyorum."