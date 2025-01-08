Çankırı'da veliler ilkokul öğrencilerine hayatlarını anlattı
Çankırı'da veliler, ilkokul öğrencilerine başarı hikayeleri ve meslekleri ile ilgili bilgi verdi.
Çankırı'da veliler, ilkokul öğrencilerine başarı hikayeleri ve meslekleri ile ilgili bilgi verdi.
Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde uygulanan Ailemle Eğitim Yolculuğum Projesi kapsamında Karatekin İlkokulu velileri ile ilkokul öğrencileri bir araya geldi.
Öğrenciler, farklı sektörlerden gelen velilerin anlatımlarıyla iş hayatı, çalışma koşulları ve meslek seçimindeki püf noktalar hakkında bilgi sahibi olurken, meslekleriyle ilgili sunum yapan veliler öğretmenlikten mühendisliğe, sağlık sektöründen tasarıma kadar geniş bir yelpazede bilgi verdi.
Etkinlik ile öğrencilerin meslekleri daha yakından tanımaları ve ilgi alanlarına göre gelecekteki hedeflerini şekillendirmeleri amaçlanıyor.
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