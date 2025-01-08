Çankırı'da veliler ilkokul öğrencilerine hayatlarını anlattı

Çankırı'da veliler, ilkokul öğrencilerine başarı hikayeleri ve meslekleri ile ilgili bilgi verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde uygulanan Ailemle Eğitim Yolculuğum Projesi kapsamında Karatekin İlkokulu velileri ile ilkokul öğrencileri bir araya geldi.

Öğrenciler, farklı sektörlerden gelen velilerin anlatımlarıyla iş hayatı, çalışma koşulları ve meslek seçimindeki püf noktalar hakkında bilgi sahibi olurken, meslekleriyle ilgili sunum yapan veliler öğretmenlikten mühendisliğe, sağlık sektöründen tasarıma kadar geniş bir yelpazede bilgi verdi.