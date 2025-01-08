Çankırı'da çalılar arasında dinlenen çakal ailesi fotokapanla görüntülendi

Paylaşımda, "Lütfen sessiz. Genç çakal ailesi dinleniyor. Çalıların arasında saklanıp alacakaranlıkta sahneye çıkan dostlarımız şimdi dinleniyor. Saatte 50 kilometre hızla koştukları doğru ama şu an sadece doğanın keyfini çıkarıyorlar." ifadelerine yer verildi.

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