Çankırı'da çalılar arasında dinlenen çakal ailesi fotokapanla görüntülendi
Çankırı'da çalılar arasında dinlenen çakal ailesi, fotokapanla kaydedildi.
Çankırı'da çalılar arasında dinlenen çakal ailesi, fotokapanla kaydedildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından, Çankırı'da çalılar arasında dinlenen çakal ailesinin fotokapanla çekilen görüntüsü paylaşıldı.
Paylaşımda, "Lütfen sessiz. Genç çakal ailesi dinleniyor. Çalıların arasında saklanıp alacakaranlıkta sahneye çıkan dostlarımız şimdi dinleniyor. Saatte 50 kilometre hızla koştukları doğru ama şu an sadece doğanın keyfini çıkarıyorlar." ifadelerine yer verildi.
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