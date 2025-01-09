Kalfat beldesinde kapalı halı saha yapımı için çalışmalar başladı

Kalfat Belediye Başkanı Salim Doğan, beldede yapımı başlayan kapalı halı saha çalışmalarını yerinde inceledi.

Doğan, burada yaptığı açıklamada, Kalfat için önemli bir projeye daha imza attıklarını söyledi.

Spor Toto Teşkilatı tarafından sağlanan destekle beldedeki gençlere spor yapma imkanı sunacaklarını belirten Doğan, "Bu proje sayesinde hem spor kültürünü yaygınlaştırmayı hem de gençlerimizin sağlıklı bir şekilde zaman geçirmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşaatın en kısa sürede tamamlanarak hizmete açılması için süreci yakından takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.