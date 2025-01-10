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        Çankırı İl Müftülüğü, ÇAKÜ öğrencilerine ikramda bulundu

        Çankırı İl Müftülüğü, Çankırı Karatekin Üniversitesindeki öğrencilere çorba ikramında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 18:47 Güncelleme: 10.01.2025 - 19:18
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        Çankırı İl Müftülüğü, ÇAKÜ öğrencilerine ikramda bulundu
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        Çankırı İl Müftülüğü, Çankırı Karatekin Üniversitesindeki öğrencilere çorba ikramında bulundu.

        İl Müftülüğü Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri kapsamında, Uluyazı Kampüsü'nde sınav haftasındaki öğrencilere motivasyon olması amacıyla çay, çorba, simit ve poğaça ikramında bulunuldu.

        İl Müftüsü Mehmet Şahin'in de stantta öğrencilere ikramda bulunarak sohbet etti.

        Öğrencilere sınavlarında başarılar dileyen Şahin, "İçinde bulunduğunuz sınav süreci, çalışmanın ve gayretin değerini anlamanız için bir fırsattır. Hayatta karşılaştığınız hiçbir zorluk emeksiz aşılmaz. Bu nedenle sınavlarınıza sadece bir başarı göstergesi olarak değil, birer emek yolculuğu olarak bakın. Bizler her zaman yanınızdayız ve dualarımız sizinle. Allah'tan sizlere zihin açıklığı, kolaylık ve başarılar diliyorum. Unutmayın, emekleriniz boşa gitmeyecek ve yarınlarınız aydınlık olacaktır. Hepinize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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