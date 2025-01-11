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        Çankırı Valisi Taşolar, basın mensuplarıyla bir araya geldi

        Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 12:13 Güncelleme: 11.01.2025 - 12:13
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        Çankırı Valisi Taşolar, basın mensuplarıyla bir araya geldi
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        Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Çankırı Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda konuşan Vali Taşolar, gazetecilerin gününü kutladı.

        Gazetecilerin tespitlerini önemsediğini belirten Taşolar, "Sizler daha çok sahadasınız, insanların ne düşündüğünü, neyi eksik gördüğünü veya ne de güzellik olduğunu sizlerin aracılığıyla daha iyi anlayabiliyoruz. O yüzden bu anlamdaki görüş ve önerilerinizi ciddiye alıyoruz. Ümit ederim ki sizlerle olan muhabbetimiz devam eder." diye konuştu.

        Taşolar'ın gazetecilerin sorularını cevaplamasının ardından program sona erdi.

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