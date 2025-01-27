Toyota'dan Çankırı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne destek

Toyota firmasının Çankırı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne (MTAL) hibe desteğinde bulunduğu bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Toyota'nın okulun motor bölümü öğrencilerine yönelik ders içi etkinliklerde kullanmak üzere araç ve motor ekipmanları desteği sağladığı belirtildi.

Ekipmanların teslim alınarak okul envanterine kaydedildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yeni ekipmanlarla donatılacak atölyelerde, öğrencilerin daha fazla pratik yaparak sektörle ilgili teknik bilgi ve becerilerini geliştirmelerine daha fazla destek sunacaklardır. Firma tarafından demonte bir şekilde gönderilen araç motorları, ilerleyen süreçlerde araç gövdesi ile birleştirilecek. Firma ile yapılan iş birliği neticesinde, Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanına 1 adet hibrit araç, 2 adet 1,8 hibrit motor, 2 adet 1,5 motor ve 4 adet şanzıman hibe edildi. Hibe desteği, sadece okul için değil, bölgedeki eğitim kalitesinin artırılması adına da büyük bir önem taşıyor. Çankırı MTAL, bu katkıyla daha güçlü bir eğitim altyapısına sahip olurken, öğrencilerine daha geniş bir vizyon kazandırma fırsatı buluyor."