Çankırı'da yiyecek arayan tilki kent merkezine indi
Çankırı'da kent merkezinde yiyecek arayan tilki cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Çankırı'da kent merkezinde yiyecek arayan tilki cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Doğal yaşam alanından ayrılan tilki, Buğday Pazarı Mahallesi'nde vatandaşların sahipsiz hayvanlar için bıraktığı yiyecekleri yemeğe çalıştı.
Bu sırada kedi ile tilkiyi yan yana gören vatandaşlar hayvanları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.
Görüntülerde, yiyecek aramak için kent merkezine inen tilki ile duvarın üzerinde duran kedi yer alıyor.
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