Çankırı'da yiyecek arayan tilki kent merkezine indi

Görüntülerde, yiyecek aramak için kent merkezine inen tilki ile duvarın üzerinde duran kedi yer alıyor.

Bu sırada kedi ile tilkiyi yan yana gören vatandaşlar hayvanları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

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