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        Bayramören Kaymakamlığına Hikmet Saka atandı

        Çankırı Bayramören Kaymakamlığına atanan Hikmet Saka, görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 14:24 Güncelleme: 05.02.2025 - 14:24
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        Bayramören Kaymakamlığına Hikmet Saka atandı
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        Çankırı Bayramören Kaymakamlığına atanan Hikmet Saka, görevine başladı.

        Kaymakam Hüseyin Taha Fidan'ın İçişleri Bakanlığının yurt dışı programı kapsamında Ankara'ya çağrılmasının ardından Bayramören Kaymakamlığına Hikmet Saka atandı.

        İlçeye gelen Saka, görevine başladı.

        Saka, Erzincan Valiliğinde kaymakam adayı olarak mesleğe başlamış, kaymakam refikliği stajını Yozgat Sorgun'da tamamlamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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