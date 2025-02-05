Bayramören Kaymakamlığına Hikmet Saka atandı
Çankırı Bayramören Kaymakamlığına atanan Hikmet Saka, görevine başladı.
Çankırı Bayramören Kaymakamlığına atanan Hikmet Saka, görevine başladı.
Kaymakam Hüseyin Taha Fidan'ın İçişleri Bakanlığının yurt dışı programı kapsamında Ankara'ya çağrılmasının ardından Bayramören Kaymakamlığına Hikmet Saka atandı.
İlçeye gelen Saka, görevine başladı.
Saka, Erzincan Valiliğinde kaymakam adayı olarak mesleğe başlamış, kaymakam refikliği stajını Yozgat Sorgun'da tamamlamıştı.
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