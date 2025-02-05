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        Çankırı'da refüje çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Çankırı'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 19:50 Güncelleme: 05.02.2025 - 19:50
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        Çankırı'da refüje çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Çankırı'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        İstanbul'dan Giresun'a gittiği öğrenilen M.K. idaresindeki 34 DK 3251 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Çerkeş mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

        Kazada, sürücü ile araçta bulunan H.K, F.K. ve S.Ş. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Çerkeş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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