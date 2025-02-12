Orta'da YKS'ye hazırlanan öğrencilere motivasyon programı düzenlendi

Orta ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlanan 12. sınıf öğrencilerine yönelik motivasyon ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Yıldırım Beyazıt Çok Programlı Anadolu Lisesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda, Rehber Öğretmen Selin Esra Yıldırım tarafından, öğrencilerin YKS sınav süreci, sınav kaygısı ve genel anlamda motivasyonlarını artırmaya yönelik sunum yapıldı.

Toplantıya, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Şevki Özdemir ile okul yöneticileri ve öğretmenler de katılarak öğrencilere destek verdi. Öğrencilerin sınav sürecine ilişkin soruları yanıtlandı.