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        Ankara Çankırılılar Federasyonu'ndan Orta Belediyesine ziyaret

        Ankara Çankırılılar Federasyonu Başkanı Kamil Karakuş ve Federasyon yönetimi, Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci'yi makamında ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 11:46 Güncelleme: 16.02.2025 - 11:46
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        Ankara Çankırılılar Federasyonu'ndan Orta Belediyesine ziyaret
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        Ankara Çankırılılar Federasyonu Başkanı Kamil Karakuş ve Federasyon yönetimi, Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci'yi makamında ziyaret etti.

        Ziyarette, ilçe hakkında istişareler yapılırken, Başkan Bezci, ziyaretçilere ilçe hakkında bilgi verdi.

        Orta'nın yüksek rakımlı bir bölgede bulunduğunu ve bu sebeple kış mevsiminin sert geçtiğini belirten Bezci, insanların göç etmesi nedeniyle nüfusun düşük olduğunu söyledi.

        Orta ilçesindeki sivil toplum kuruluşlarının, yıl sonunda nüfus desteklemeleri konusunda önemli rol oynadıklarını belirten Bezci, ilçenin bu konuda desteğe ihtiyacı olduğunu vurguladı.

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