Ankara Çankırılılar Federasyonu'ndan Orta Belediyesine ziyaret

Orta ilçesindeki sivil toplum kuruluşlarının, yıl sonunda nüfus desteklemeleri konusunda önemli rol oynadıklarını belirten Bezci, ilçenin bu konuda desteğe ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Orta'nın yüksek rakımlı bir bölgede bulunduğunu ve bu sebeple kış mevsiminin sert geçtiğini belirten Bezci, insanların göç etmesi nedeniyle nüfusun düşük olduğunu söyledi.

Ankara Çankırılılar Federasyonu Başkanı Kamil Karakuş ve Federasyon yönetimi, Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci'yi makamında ziyaret etti.

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