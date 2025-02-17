Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çankırı'da bir apartmanın bahçesi sahipsiz kedilerin yuvası oldu

        ÖMER FARUK ÇAL - Çankırı Yeni Mahalle'de bulunan Güler Apartmanı'nın bahçesi, sahipsiz kedilerin yuvası haline geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 11:11 Güncelleme: 17.02.2025 - 11:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çankırı'da bir apartmanın bahçesi sahipsiz kedilerin yuvası oldu
        ABONE OL

        ÖMER FARUK ÇAL - Çankırı Yeni Mahalle'de bulunan Güler Apartmanı'nın bahçesi, sahipsiz kedilerin yuvası haline geldi.

        Apartman sakinleri, Kovid-19 salgını sürecinde sahipsiz kedilerin beslenmeleri için binanın kapısına mama koymaya başladı. Zamanla mama yemeye gelen kedilerin sayısı arttı.

        Gün geçtikçe binanın çevresinden ayrılmayan kediler için harekete geçen hayvanseverler, apartmanın bazı kısımlarını kedilerin barınabilecekleri yuvalara dönüştürdü.

        Kediler için balkon altları branda ve tel örgülerle çevrildi, kulübeler yapılarak apartmanın etrafına yerleştirildi.

        Apartmanı yuva olarak gören yaklaşık 20 kedinin bakımları, aşıları yine apartman sakinleri tarafından karşılanıyor.

        Ayrıca kedilerle birlikte apartmanı yuva edinen sahipsiz köpek de bulunuyor. O da günün çoğunu apartman etrafında kedilerle birlikte geçiriyor ve apartman sakinlerince besleniyor.

        Apartman sakinlerinden Gönül Anul, AA muhabirine, kedilere severek baktığını söyledi.

        Kedilerin hepsinin ayrı bir kişiliği olduğunu ve her bir kediye isim verdiklerini anlatan Anul, "Kasaptan ciğer alıyorum, evde pişiriyorum. Bazen evde yemek yapmadığımda onlara yapıyorum." dedi.

        Apartmandaki komşuların hepsinin bu konuda duyarlı olduklarını, gereken ilgiyi gösterdiklerini dile getiren Anul, "Kışın soğuk olduğunda kediler apartmanın kazan dairesine giriyorlar, orada kalıyorlar. Tek isteğimiz diğer mahallelerde de insanların duyarlı olması. Onları kovmaktan ve zarar vermektense biraz yemek verilmesini, onların da yaşamalarına müsaade edilmesini istiyoruz. Onların da bir ruhu var ve birçok şeyin farkındalar ve sevildiklerini biliyorlar." diye konuştu.

        Apartman sakinlerinden öğretmen Derya Ünal da hiçbir kediyi seçerek almadıklarını vurgulayarak şöyle devam etti:

        "Ciddi travmalarla, ciddi yaralanmalarla bize geldiler. Çok büyük sınavlar verdik onlarla beraber. Sayımız yaklaşık 20 civarı oldu. Bakımlarına çok dikkat ediyoruz. Asla çiğ yemek vermiyoruz, ne verirsek pişiriyoruz. Mutlaka aşılarını düzenli olarak yaptırıyoruz, iç ve dış parazit, kuduz, hatta bebeklerin karma aşıları... Zaten bahçede takılıyorlar genellikle çoğu da ev kedisi gibi görünüyor."

        - "Maaşımın büyük bir kısmını kediler için harcıyorum"

        Kedilerin bakımının maddi yük getirdiğini belirten Ünal, "Bu hayvanlara genellikle biz iki arkadaş bakıyoruz. Apartmanımız da çok büyük değil ama sağ olsunlar gerçekten çok hayvanseverler. Güler Apartmanı'na gönülden şükranlarımı sunuyorum. Maaşımın büyük bir kısmını kediler için harcıyorum. Her zaman kedilere öncelik veriyoruz, kendi isteklerimizi erteleyebiliyoruz. Eşim kediler için kulübeler yaptı, evimizden getirdiğimiz yastıkları, yorganları, battaniyeleri apartmanın etrafına yerleştirdik, düzenli bir şekilde onları yıkıyoruz, temizliyoruz. Özellikle çocuklar için çok keyif verici bir yere dönüştü apartmanımızın bahçesi." ifadelerini kullandı.

        Kedilerle birlikte yaşayan bir de köpeğin olduğunu dile getiren Ünal, şunları kaydetti:

        "Bir de köpeğimiz var, bizi seçti, bizi sahiplendi. Biz onu sahiplenmedik aslında. Sokak köpeği. Kedilerle o kadar iyi anlaşıyor ki sürekli koyun koyuna beraber vakit geçiriyorlar. Gerçek dostluk, insanlarda olmayan birçok şeyi, ilişkiyi onların arasında görebiliyoruz. Hepsinde de bir duygu var. Kedi veya köpek dememeliyiz, bizim duygularımızı çok iyi anlayabiliyorlar. Üzgün olduğumuzda, mutlu olduğumuzda onlar da bizimle tepki verebiliyorlar."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Korkunç olay kamerada! Minibüsçüden yolcuya 'para vermedin' dayağı!
        Korkunç olay kamerada! Minibüsçüden yolcuya 'para vermedin' dayağı!
        TÜİK paylaştı... Mutluluk oranı 2023'e göre azaldı
        TÜİK paylaştı... Mutluluk oranı 2023'e göre azaldı
        İşte Galatasaray'ın Rizespor 11'i...
        İşte Galatasaray'ın Rizespor 11'i...
        İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi
        İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi
        "Hikâyesine güveniyoruz"
        "Hikâyesine güveniyoruz"
        Halk TV iddianamesinde istenen cezalar belli oldu!
        Halk TV iddianamesinde istenen cezalar belli oldu!
        Metabolizma yaşı küçültülebilir mi?
        Metabolizma yaşı küçültülebilir mi?
        Alperen'in gurur gecesi! "Türk terminatör"
        Alperen'in gurur gecesi! "Türk terminatör"
        İstanbul'a kar yağacak mı? AKOM'dan kritik uyarı: Kuvvetli geliyor!
        İstanbul'a kar yağacak mı? AKOM'dan kritik uyarı: Kuvvetli geliyor!
        Trakya bembeyaz! Sağanak yerini kar yağışına bıraktı
        Trakya bembeyaz! Sağanak yerini kar yağışına bıraktı
        "Fred'e iki sarı kart göstermeliydi!"
        "Fred'e iki sarı kart göstermeliydi!"
        Ticari gayrimenkul enflasyonu aşamadı
        Ticari gayrimenkul enflasyonu aşamadı
        Dünden bugüne ne kadar değiştiler?
        Dünden bugüne ne kadar değiştiler?
        "Mourinho'nun sistemi oturdu"
        "Mourinho'nun sistemi oturdu"
        Farklı ülkelerde yenilendiler
        Farklı ülkelerde yenilendiler
        Gece dönercisine silahlı saldırı
        Gece dönercisine silahlı saldırı
        Eşiyle baldızı gözaltında! Kaza mı cinayet mi?
        Eşiyle baldızı gözaltında! Kaza mı cinayet mi?
        Küçük çocuğun buz tutan gölette ölüm yürüyüşü!
        Küçük çocuğun buz tutan gölette ölüm yürüyüşü!
        "Luka ile ilişkim yok" mesajı
        "Luka ile ilişkim yok" mesajı
        Birleşik Krallık Ukrayna'ya asker göndermeyi düşünüyor
        Birleşik Krallık Ukrayna'ya asker göndermeyi düşünüyor

        Benzer Haberler

        Çankırı'da sahte içki operasyonunda 5 kişi yakalandı
        Çankırı'da sahte içki operasyonunda 5 kişi yakalandı
        Çankırı'da 'sahte içki' operasyonu: 5 gözaltı
        Çankırı'da 'sahte içki' operasyonu: 5 gözaltı
        Ankara Çankırılılar Federasyonu'ndan Orta Belediyesine ziyaret
        Ankara Çankırılılar Federasyonu'ndan Orta Belediyesine ziyaret
        Çankırılı kadınlar bayat ekmekleri değerlendirerek yeni lezzetler ortaya çı...
        Çankırılı kadınlar bayat ekmekleri değerlendirerek yeni lezzetler ortaya çı...
        Orta Devlet Hastanesi'ne panoramik diş röntgen cihazı temin edildi
        Orta Devlet Hastanesi'ne panoramik diş röntgen cihazı temin edildi
        Çerkeş'te Bağımsızlık Seferberliği Projesi Tanıtım Toplantısı düzenlendi
        Çerkeş'te Bağımsızlık Seferberliği Projesi Tanıtım Toplantısı düzenlendi