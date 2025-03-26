Çankırı'da lise öğrencileri işaret diliyle türküleri yorumladı

Çankırı'da lise öğrencileri işaret diliyle türküler yorumladı.

Milli Eğitim Bakanlığı "Ben Her Yerde Varım Projesi" kapsamında Şehit Erdem Öztürk Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alan öğrencileri işaret dilinin önemine dikkat çekmek ve engelli bireylerin hayatına dair farkındalık oluşturmak amacıyla Çanakkale Türküsü, Bana Bir Masal Anlat Baba, Benim Adım Öğretmen ve Hayat Bayram Olsa adlı şarkıları işaret diliyle yorumladı.

Çankırı Lisesi'nde düzenlenen programda izleyicilere işaret diliyle yorumladıkları türküleri sunan öğrenciler beğeni topladı.