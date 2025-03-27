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        Çankırı'da anaokulu öğrencileri ve velilerden kütüphane ziyareti

        Çankırı'da anaokulu öğrencileri ve velileri kütüphane ziyareti gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 15:48 Güncelleme: 27.03.2025 - 15:48
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        Çankırı'da anaokulu öğrencileri ve velilerden kütüphane ziyareti
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        Çankırı'da anaokulu öğrencileri ve velileri kütüphane ziyareti gerçekleştirdi.

        Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen "Ailemle Okul Yolculuğum Projesi" kapsamında Hacı Mehmet Üner Kızılay Anaokulu öğrenci ve velilerine yönelik kütüphane gezisi düzenlendi.

        Ziyarette, minik öğrenciler kitaplarla tanışarak okuma alışkanlığı kazanmanın önemine yönelik farkındalık kazandılar.

        Etkinliğe katılan veliler de çocuklarının eğitim süreçlerine dahil olma şansı yakaladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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