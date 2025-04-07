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        Çankırı Valiliğinden soğuk hava uyarısı

        Çankırı Valiliği sıcaklıkların mevsim normallerinin altına ineceği uyarısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 16:03 Güncelleme: 07.04.2025 - 16:03
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        Çankırı Valiliğinden soğuk hava uyarısı
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        Çankırı Valiliği sıcaklıkların mevsim normallerinin altına ineceği uyarısında bulundu.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre ülkenin bugünden itibaren kuzeybatı kesimlerinden başlayarak Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesinin beklendiği belirtildi.

        Sıcaklığın mevsim normallerinin 5 ila 10 derece altına ineceği belirtilen açıklamada, "Soğuk havanın ülkemizin batı kesimlerinde hafta sonuna kadar, doğu kesimlerinde ise hafta başına kadar etkili olması beklenmektedir. Soğuk havayla birlikte yüksek kesimler başta olmak üzere bölgemizin iç kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlarının görüleceği tahmin edilmektedir. Gece sıcaklıklarında ani düşüşe bağlı olarak tarımsal faaliyetlerin devam ettiği bölgemizde zirai don riski bulunmaktadır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kar yağışı, zirai don ve buzlanma hadiseleri ile ilgili hazırlanan uyarıların dikkatle takip edilmesi ve meteorolojik erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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