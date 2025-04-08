Korgun Kaymakamı ve Belediye Başkanı'ndan Polis Haftası mesajı

Korgun Kaymakamı Ferhat Gür ve Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kozan, Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaymakam Gür, mesajında, vatandaşların esenliği ve güvenliği için yurdun dört bir yanında ve Korgun'da fedakarca görev yapan Polis Teşkilatı'nın Polis Haftası'nı kutladığını belirtti.

Türk polisinin gösterdiği olağanüstü gayretler ve yaptığı hizmetler sonucunda milletin gönlünde taht kurduğunu aktaran Gür, "Fedakarca hizmet veren polis teşkilatımız, milletimizin kendisine olan güveni ve sevgisini arkasına alarak, büyük başarılar elde etmiştir. Bu fedakarlığı gösteren emniyet mensuplarımızın çağın gereklerine göre kendini sürekli yenileyen, demokratik değerlere, hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına saygıyı her koşulda gözeten bir anlayışla, görev ve sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirmeye devam edeceklerine yürekten inanıyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, Türk Polis Teşkilatı’nın 180. kuruluş yıl dönümünde tüm emniyet mensuplarının Polis Haftası’nı bir kez daha kutluyor, görevini yerine getirirken şehit olan polislerimizi rahmet ve minnetle anıyor, görevleri başındaki polislerimize ve gazilerimize sevdikleri ile birlikte sağlıklı, başarılı yıllar temenni ediyorum." ifadesini kullandı.