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        Futbol turnuvasında birinci olan takım Şabanözü Kaymakamı ve Belediye Başkanını ziyaret etti

        Çankırı'da düzenlenen turnuvada birinci olan Şehit Murat Somuncu Ortaokulu futbol takımı, Şabanözü Kaymakamı ve Belediye Başkanını makamında ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 13:10 Güncelleme: 09.04.2025 - 13:18
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        Futbol turnuvasında birinci olan takım Şabanözü Kaymakamı ve Belediye Başkanını ziyaret etti
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        Çankırı'da düzenlenen turnuvada birinci olan Şehit Murat Somuncu Ortaokulu futbol takımı, Şabanözü Kaymakamı ve Belediye Başkanını makamında ziyaret etti.

        Çankırı’da düzenlenen Ortaokullar Arası Küçükler Futbol Müsabakaları Turnuvasında birinci olan Şabanözü Şehit Murat Somuncu Ortaokulu Futbol Takımı tüm maçlarını kazanarak namağlup şampiyon olmalarının ardından Kastamonu'da yapılacak bölge müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

        Futbol takımı, beden eğitimi öğretmeni Cihangir Çekiç, Okul Müdürü Ömer Şahin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Yıldız ile birlikte Kaymakam Emre Urhan ve Belediye Başkanı Faik Özcan'ı makamında ziyaret etti.

        Ziyarette, Kaymakam Urhan, öğrencileri tebrik ederek hediye verdi.

        Belediye Başkanı Özcan da sporda Şabanözü'nün adını duyurduklarını belirterek, öğrencilere başarılar diledi ve hediye verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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