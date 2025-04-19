Korgun Kaymakamı Ferhat Gür, pazar esnafını dinledi
Korgun Kaymakamı Ferhat Gür, ilçede pazar esnafını ziyaret etti.
Korgun Kaymakamı Ferhat Gür, ilçede pazar esnafını ziyaret etti.
Her hafta cuma günü kurulan semt pazarını gezen Kaymakam Gür, pazar esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi.
Burada esnafın ve vatandaşların sorunlarını dinleyen Kaymakam Gür, vatandaşlarla yakından ilgilenerek talep ve beklentilere dair notlar aldı.
Gür, pazarın ilçedeki ekonomik ve sosyal yaşam açısından önemine değinerek, esnafa hayırlı işler temennisinde bulundu.
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