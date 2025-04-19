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        Korgun Kaymakamı Ferhat Gür, pazar esnafını dinledi

        Korgun Kaymakamı Ferhat Gür, ilçede pazar esnafını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 09:33 Güncelleme: 19.04.2025 - 09:33
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        Korgun Kaymakamı Ferhat Gür, pazar esnafını dinledi
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        Korgun Kaymakamı Ferhat Gür, ilçede pazar esnafını ziyaret etti.

        Her hafta cuma günü kurulan semt pazarını gezen Kaymakam Gür, pazar esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi.

        Burada esnafın ve vatandaşların sorunlarını dinleyen Kaymakam Gür, vatandaşlarla yakından ilgilenerek talep ve beklentilere dair notlar aldı.

        Gür, pazarın ilçedeki ekonomik ve sosyal yaşam açısından önemine değinerek, esnafa hayırlı işler temennisinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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