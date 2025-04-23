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        Çankırı'daki kafede çaylar özel bireylerden

        ÖMER FARUK ÇAL - Çankırı Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi bünyesinde açılan kafe ile özel bireyler hem öz güven ediniyor hem de harçlıklarını kazanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 11:10 Güncelleme: 23.04.2025 - 11:39
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        Çankırı'daki kafede çaylar özel bireylerden
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        ÖMER FARUK ÇAL - Çankırı Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi bünyesinde açılan kafe ile özel bireyler hem öz güven ediniyor hem de harçlıklarını kazanıyor.

        Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Çankırı Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi'nde çeşitli kurslar alan zihinsel engelli ve down sendromlu bireylerin topluma kazandırılması amacıyla proje geliştirildi.

        İşletme ve İştirakler Müdürlüğü öncülüğünde merkezin bahçesinde oluşturulan alanda kafe hizmeti sunulmaya başlandı.

        İŞKUR programıyla 10 özel bireyin istihdam edildiği kafede özel bireyler müşterilerin sıcak ve soğuk servisini gerçekleştiriyor.

        Çankırı Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Fatih Delen, AA muhabirine, özel bireyleri istihdam etmek, maddi ve manevi destek olmak amacıyla bu projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

        Özel bireylerin haftanın 3 günü kafede çalıştıklarını anlatan Delen, "Tabii 10 kişinin hepsi aynı anda gelmiyor. Biz onları 4-5 kişilik gruplar halinde ayırıyoruz. Garsonluk hizmeti verdikleri gün içerisinde, kursları varsa aynı gün onlara da katılıyorlar. Yüzme ve dikiş gibi faaliyetlere de katılım sağlıyorlar." dedi.

        Delen, vatandaşlardan olumlu tepkiler aldıklarına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

        "Onların da bizim içimizden biriymiş gibi davranılması, öyle görülmeleri ve 'Evet, biz de bu hayattayız' diye düşünmeleri çok güzel bir durum. Bu program, istihdam sağlamakla kalmadı, moral, maddi destek ve aileler için de çok faydalı oldu. Aileleri de buraya yönlendiriyor, gözleri arkada kalmıyor. Onlar da çocuklarımız, bir işle uğraşıyor, bir şey başarıyor düşüncesiyle çocuklarını buraya gönderiyorlar. Zaten bir şey başardıklarında çok mutlu oluyorlar. Hem vatandaşların tepkisinden hem de bizim ilgimizden oldukça memnunlar. Maddi ve manevi anlamda onlar için çok faydalı bir program oldu. Burada, özel kardeşlerimiz için toplumdaki ön yargıları kırmak adına, 'Biz de buradayız, biz de sizinle beraberiz, biz de her işi yapabiliriz, sadece garsonluk değil, farklı işleri de yapabiliriz' demek adına bu program çok güzel bir adım oldu."

        Delen, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        - "Onları görünce çok mutlu oldum"

        Müşterilerden Cengiz Aşkın da kafeye sosyal medyadan öğrenerek geldiğini ve Çankırı için gerekli bir proje olduğunu dile getirdi.

        Özel çocukların öz güven kazanmaları için önemli bir proje olduğuna vurgu yapan Aşkın, "Onlar da kendilerine güven sağlıyor, topluma karışıyorlar. Zaten bir iki tanesi yarene de katılıyor. Çok sempatik çocuklar, onları görünce çok mutlu oldum. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Gayet güzel çocuklar. Ellerinden geleni yapıyorlar. Eksik kaldıkları yerlerde abileri yardımcı oluyor." ifadelerini kullandı.

        Eren Ucael ise "Diğer kafelerden hiçbir farkı yok. Buraya gelmek bizim için de çok iyi oldu. Herkese tavsiye ederiz." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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