MHP Çankırı İl Teşkilatı'ndan Korgun Kaymakamı Gür'e ziyaret

Korgun Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kozan, MHP Çankırı İl Başkanı Mehmet Fatih Kaya, Korgun İlçe Başkanı Mehmet Kaymak ile kadın ve gençlik kolları üyeleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kaymakam Gür'ü ziyaret etti.

Korgun Kaymakamı Ferhat Gür, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla MHP Çankırı İl Teşkilatı'nı makamında ağırladı.

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