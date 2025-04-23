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        MHP Çankırı İl Teşkilatı'ndan Korgun Kaymakamı Gür'e ziyaret

        Korgun Kaymakamı Ferhat Gür, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla MHP Çankırı İl Teşkilatı'nı makamında ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 17:16 Güncelleme: 23.04.2025 - 17:16
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        MHP Çankırı İl Teşkilatı'ndan Korgun Kaymakamı Gür'e ziyaret
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        Korgun Kaymakamı Ferhat Gür, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla MHP Çankırı İl Teşkilatı'nı makamında ağırladı.

        Korgun Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kozan, MHP Çankırı İl Başkanı Mehmet Fatih Kaya, Korgun İlçe Başkanı Mehmet Kaymak ile kadın ve gençlik kolları üyeleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kaymakam Gür'ü ziyaret etti.

        Kaymakam Gür, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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