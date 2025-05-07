Korgun Belediyesi tarafından halk konseri düzenleyecek
Korgun Belediyesi tarafından "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" konseri düzenlenecek.
Korgun Belediyesi tarafından "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" konseri düzenlenecek.
Korgun Belediye Başkanlığı ve Korgun Kaymakamlığı tarafından düzenlenecek olan konser 18 Mayıs 2025 Pazar günü saat 19.00’da, ilçe meydanında gerçekleşecek.
Seda Kara ve Sami Çelik tarafından verilecek olan konser saat 23.00'da son bulacak.
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