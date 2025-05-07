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        Korgun Belediyesi tarafından halk konseri düzenleyecek

        Korgun Belediyesi tarafından "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" konseri düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 21:02 Güncelleme: 07.05.2025 - 21:02
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        Korgun Belediyesi tarafından halk konseri düzenleyecek
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        Korgun Belediyesi tarafından "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" konseri düzenlenecek.

        Korgun Belediye Başkanlığı ve Korgun Kaymakamlığı tarafından düzenlenecek olan konser 18 Mayıs 2025 Pazar günü saat 19.00’da, ilçe meydanında gerçekleşecek.

        Seda Kara ve Sami Çelik tarafından verilecek olan konser saat 23.00'da son bulacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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