Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Korgun Kaymakamı Gür, engelli vatandaşı ziyaret etti

        Korgun Kaymakamı Ferhat Gür, engelli vatandaşı evinde ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 16:10 Güncelleme: 14.05.2025 - 16:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Korgun Kaymakamı Gür, engelli vatandaşı ziyaret etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Korgun Kaymakamı Ferhat Gür, engelli vatandaşı evinde ziyaret etti.

        Kaymakam Gür, beraberinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Berrin Taşkınöz ile birlikte, 74 yaşındaki bedensel ve zihinsel engelli İbrahim Öner'i evinde ziyaret etti.

        Ziyaret sırasında İbrahim Öner’in sağlık durumu ve yaşam koşulları hakkında bilgi alan Kaymakam Gür, "Devlet olarak her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Kapımız sizlere her zaman açıktır." ifadelerini kullandı.

        İbrahim Öner ve ailesi, yapılan ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Kaymakam Ferhat Gür'e teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Putin Türkiye'ye gelecek mi? Trump'tan açıklama
        Putin Türkiye'ye gelecek mi? Trump'tan açıklama
        Ehliyetsiz sürücü liseli Kübra'nın ölümüne yol açtı!
        Ehliyetsiz sürücü liseli Kübra'nın ölümüne yol açtı!
        TFF'den yabancı oyuncu açıklaması!
        TFF'den yabancı oyuncu açıklaması!
        Boşanma aşamasındaydı... Damat dehşeti!
        Boşanma aşamasındaydı... Damat dehşeti!
        "Yeni bir belediye yönetimi statüsüne ihtiyaç var"
        "Yeni bir belediye yönetimi statüsüne ihtiyaç var"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Şahan’ın tutukluluğuna itirazda "Terörsüz Türkiye" vurgusu
        Şahan’ın tutukluluğuna itirazda "Terörsüz Türkiye" vurgusu
        Riyad'da dörtlü Suriye zirvesi
        Riyad'da dörtlü Suriye zirvesi
        12 yıllık zorunlu eğitim değişecek mi?
        12 yıllık zorunlu eğitim değişecek mi?
        Trump Şara ile görüştü
        Trump Şara ile görüştü
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete ara zam açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete ara zam açıklaması
        1 milyar kez izlendi
        1 milyar kez izlendi
        9 kurşunlu 'Yasak aşk' cinayetinde karar çıktı!
        9 kurşunlu 'Yasak aşk' cinayetinde karar çıktı!
        Bremen'den Köhn kararı! Transfer...
        Bremen'den Köhn kararı! Transfer...
        F.Bahçe'de gözler yeni sezonda!
        F.Bahçe'de gözler yeni sezonda!
        "Büyüme beklentilerin altında olabilir ancak bununla başa çıkabiliriz"
        "Büyüme beklentilerin altında olabilir ancak bununla başa çıkabiliriz"
        Türkiye Kupası'nda dev randevu!
        Türkiye Kupası'nda dev randevu!
        Hastaneyi az kullanan primi az öder
        Hastaneyi az kullanan primi az öder
        Ensenizde sertlik mi var? O ciddi hastalığa dikkat!
        Ensenizde sertlik mi var? O ciddi hastalığa dikkat!
        Kıyafet yasağına uydular! Cannes'da yeni dönem
        Kıyafet yasağına uydular! Cannes'da yeni dönem

        Benzer Haberler

        Selanik'ten çıkan emanetler Çankırılı bisiklet ekiplerince Kastamonu'ya ula...
        Selanik'ten çıkan emanetler Çankırılı bisiklet ekiplerince Kastamonu'ya ula...
        Çankırı'da aranan 237 kişi yakalandı
        Çankırı'da aranan 237 kişi yakalandı
        Çankırı Kalesi'nden düşerek yaralanan genç ekiplerin çalışmasıyla kurtarıld...
        Çankırı Kalesi'nden düşerek yaralanan genç ekiplerin çalışmasıyla kurtarıld...
        Çankırı'da uçuruma yuvarlanan kişi yaralandı
        Çankırı'da uçuruma yuvarlanan kişi yaralandı
        Korgun'da TÜBİTAK Bilim söyleşisi gerçekleşti
        Korgun'da TÜBİTAK Bilim söyleşisi gerçekleşti
        Çankırı'da "Hep Birlikteyiz Festivali" gerçekleştirildi
        Çankırı'da "Hep Birlikteyiz Festivali" gerçekleştirildi