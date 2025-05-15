Konya'nın Kulu ilçesinde yaşanan deprem Çankırı'da hissedildi

Depremi hisseden bazı vatandaşlar evlerinden ve iş yerlerinden dışarı çıktı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Konya'nın Kulu ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde kaydedilen sarsıntı, Çankırı'da etkisini gösterdi.

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