Konya'nın Kulu ilçesinde yaşanan deprem Çankırı'da hissedildi
Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem, Çankırı'da da hissedildi.
Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem, Çankırı'da da hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Konya'nın Kulu ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde kaydedilen sarsıntı, Çankırı'da etkisini gösterdi.
Depremi hisseden bazı vatandaşlar evlerinden ve iş yerlerinden dışarı çıktı.
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