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        Konya'nın Kulu ilçesinde yaşanan deprem Çankırı'da hissedildi

        Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem, Çankırı'da da hissedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 16:16 Güncelleme: 15.05.2025 - 16:16
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        Konya'nın Kulu ilçesinde yaşanan deprem Çankırı'da hissedildi
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        Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem, Çankırı'da da hissedildi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Konya'nın Kulu ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde kaydedilen sarsıntı, Çankırı'da etkisini gösterdi.

        Depremi hisseden bazı vatandaşlar evlerinden ve iş yerlerinden dışarı çıktı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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