Çankırı'da "Uluslararası Resim Çalıştayı" yapıldı

Çankırı'nın Orta ilçesinde Uluslararası Resim Çalıştayı düzenlendi.

Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci, belediyenin Kültürevi'ndeki çalıştayın açılışında, bu program için Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Gürcistan ve Azerbaycan'dan 14 ressamın bir hafta boyunca ilçede çalışma yaptığını söyledi.

Bezci, organizasyona katılan ressamlara teşekkür etti.

Çankırı Dernekler Konfederasyonu Başkanı Kaptan Mustafa Can, ilk çalıştayın Çankırı merkezde, ikincisinin Ilgaz ilçesinde, üçüncüsünün ise Orta ilçesinde yapıldığını dile getirdi.

Konuşmaların ardından çalıştay kapsamında hazırlanan eserlerin yer aldığı sergi açıldı.

Açılışa, Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar ve eşi Didem Taşolar, Orta Kaymakamı Erkan Minuz ve eşi Gönül Minuz, Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci'nin eşi Ayşe Bezci, Kalfat Belediye Başkanı Salim Doğan ve Yaylakent Belediye Başkanı Ayhan Çavuş da katıldı.