Orta'da anaokulu öğrencilerinin hazırladığı dönem sonu sergisi açıldı

Orta ilçesinde anaokulu öğrencilerin hazırladığı yıl sonu sergisi açıldı.

Kaymakam Sabahattin Çakır İlkokulu anasınıfı öğrencilerinin dönem boyunca öğretmenleri ve aileleri tarafından hazırladıkları eserlerin sergisi için okulun çok amaçlı salonunda açılış töreni düzenlendi.

Sergide, öğrencilerin yıl boyunca hazırladığı bireysel ve grup sanat etkinlikleri, aile katılım projeleri ile öğrenci-veli iş birliğiyle geri dönüştürülebilir malzemelerden yapılan çalışmalar yer aldı.

Belediye Başkanı Ömer Bezci, sergide emeği geçen öğretmenlere ve ailelere teşekkür ederek, çocukların bu yaşta böyle yaratıcı ve anlamlı projelere imza atmasının gurur verici olduğunu dile getirdi.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Şevki Özdemir, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.