Orta'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

Çankırı'nın Orta ilçesinde Şehit Erkan Er Yatılı Bölge Ortaokulu'nda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi.

Okulun çok amaçlı salonunda düzenlenen fuarda öğrenciler, elektronik, sosyoloji, psikoloji ve günlük yaşamı kolaylaştıracak yenilikçi fikirlerle dolu projelerini sergiledi.

Programa Orta Kaymakamı Erkan Minuz, Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Başer, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katılım sağladı.

Projeleri tek tek inceleyen protokol üyeleri, öğrencilerle sohbet ederek fikir alışverişinde bulundu. Öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerini ve bilimsel çalışma azimlerini takdir eden yetkililer, genç mucitleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı kapsamında hazırlanan projeler, hem öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini geliştirdi hem de katılımcılar tarafından beğeni topladı.