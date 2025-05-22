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        Orta'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

        Çankırı'nın Orta ilçesinde Şehit Erkan Er Yatılı Bölge Ortaokulu'nda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 18:49 Güncelleme: 22.05.2025 - 18:53
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        Orta'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı
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        Çankırı'nın Orta ilçesinde Şehit Erkan Er Yatılı Bölge Ortaokulu'nda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi.

        Okulun çok amaçlı salonunda düzenlenen fuarda öğrenciler, elektronik, sosyoloji, psikoloji ve günlük yaşamı kolaylaştıracak yenilikçi fikirlerle dolu projelerini sergiledi.

        Programa Orta Kaymakamı Erkan Minuz, Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Başer, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katılım sağladı.

        Projeleri tek tek inceleyen protokol üyeleri, öğrencilerle sohbet ederek fikir alışverişinde bulundu. Öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerini ve bilimsel çalışma azimlerini takdir eden yetkililer, genç mucitleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

        TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı kapsamında hazırlanan projeler, hem öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini geliştirdi hem de katılımcılar tarafından beğeni topladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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