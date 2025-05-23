Şabanözü'nde kız yurdu, gençlik merkezi temel atma ile GES açılış törenleri düzenlendi

Şabanözü ilçesinde kız yurdu, gençlik merkezi temel atma töreni ile Güneş Enerjisi Santrali (GES) açılış törenleri düzenlendi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Şabanözü Meslek Yüksek Okulu'nun açılması ile ilçede ihtiyaç duyulan kız öğrenci yurdunun yapımı için Yeni Mahalle'de temel atma töreni düzenlendi.

Toplamda 72 milyon liralık yatırımla 200 öğrenci kapasiteli olacak yurdun temel atma töreninde konuşan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, hayata geçirilecek projenin önemine dikkati çekerek, "Bugün kız evlatlarımızın böyle güzel bir manzara eşliğinde okullarını güvenle, huzurla ve mutlulukla bitirebilecekleri bir yuvanın temelini atacağız. Bu güzel eser Şabanözü’ne, Çankırı’ya ve ülkemize hayırlı olsun." dedi.

Şabanözü Belediye Başkanı Faik Özcan da gençliğe, eğitime, özellikle de kadınlara yapılan her yatırımın geleceğin güçlü Türkiye’sine atılan en sağlam temel olduğunu belirtti.

Attıkları temelin Şabanözü'nün geleceğine duydukları inancın simgesi olduğunu dile getiren Özcan, "Uzun süredir ilçemizde hissedilen önemli bir ihtiyacı karşılıyoruz. Kız öğrencilerimizin barınma konusunda yaşadığı zorlukları hep birlikte gördük, hissettik. İnşa edilecek bu modern yurt, öğrencilerimize sadece bir barınma değil huzurla çalışacakları, güvenle kalacakları kendilerini evlerinde hissedecekleri bir yaşam alanı sunacağız. Buradan emeği geçenlere, hatırı sayılır bağış yapan Cemile Delialioğlu teyzemize ve çocuklarına teşekkür ediyorum." diye konuştu Kaymakam Emre Urhan, AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan ile yurdun yapılmasına katkı sağlayan bağışçı Cemile Delialioğlu'nun oğlu Talip Delialioğlu'nun konuşmasının ardından yurdun temeli atıldı. Buradaki törenin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Şabanözü Belediye Başkanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında yapılacak Şabanözü Gençlik Merkezi'nin temeli atıldı. Temel atma törenlerinden sonra Şabanözü Belediyesi tarafından kapalı pazar yerinin üzerine 6 milyon liralık yatırımla kurulan, 2 bin metrekare alana 568 panelden oluşan 250 kilovat kapasiteli GES'in açılışı gerçekleştirildi.