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        Dede mesleği helvacılığı üçüncü kuşak sürdürüyor

        ÖMER FARUK ÇAL - Çankırı'da yaşayan Mustafa Helvacıoğlu, dedesinin 1944 yılında açtığı dükkanda, iki kardeşiyle birlikte üçüncü kuşak olarak helvacılığı sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 13:13 Güncelleme: 25.05.2025 - 13:18
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        Dede mesleği helvacılığı üçüncü kuşak sürdürüyor
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        ÖMER FARUK ÇAL - Çankırı'da yaşayan Mustafa Helvacıoğlu, dedesinin 1944 yılında açtığı dükkanda, iki kardeşiyle birlikte üçüncü kuşak olarak helvacılığı sürdürüyor.

        Helvacıoğlu'nun dedesi Mehmet Helvacıoğlu, çocuk yaşlarda helvacı çırağı olarak başladığı mesleğine askerden döndükten sonra 1944'te açtığı dükkanda, 2008'de vefat edene kadar usta olarak devam etti.

        Dedelerinin vefatı üzerine babasının sürdürdüğü mesleği Çankırı'da geleneksel yöntemlerle üretim yaparak sürdüren Mustafa Helvacıoğlu (35) ve kardeşleri, helva imalatının yanı sıra lokum, reçel, tahin pekmez üretimi de yaparak müşterilerinin damaklarını tatlandırıyor.

        - "Dedemin bıraktığı gibi eski usulle devam ediyoruz"

        Helvacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ürettikleri ürünlerin hiçbir katkı maddesi içermediğini belirterek, "Dedemizden beri aynı usulle üretim yapıyoruz, bu yüzden de aynı şekilde devam ediyoruz." dedi.

        Dedesinden bu yana üretim sürecinde neredeyse hiçbir değişiklik olmadığını vurgulayan Helvacıoğlu, şöyle konuştu:

        "Helvalarımız hala aynı kazanlarda yapılıyor. Krom kazanlarda çevrilip yoğruluyor, yine aynı çırpma makinelerinde şekerimiz çırpılıyor. Dedemden kalma birkaç şeker çırpma makinesi, kazanı ve yıllar önce kullandığı kürekler hala elimizde. İmkan oldukça onları kullanmaya devam ediyoruz. Elbette yeniliğe açık olmak gerek ama bu ürünü daha kaliteli hale getirebilmek için geleneksel usulü bozmamak gerekiyor. Fabrikasyon ve seri üretime geçildiğinde ürünün kalitesinde ve makine yapısında değişiklikler oluyor. Biz bunu şu an için çok doğru bulmuyoruz. Dedemin bıraktığı gibi eski usulle devam ediyoruz. İsmi ve geleneği bu şekilde yaşatacağız inşallah."

        İşletmelerinde tahin helvası, yazlık helva ve coğrafi işaretli Yapraklı Panayır Helvası olmak üzere çeşitli helvalar ürettiklerini anlatan Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

        "Tahin helvalarımız sade, kakaolu ve Antep fıstıklı olmak üzere üç çeşit. Yazlık helva çeşitlerimiz de var. İrmikten yapılan bir de Çankırı'nın coğrafi işaretli cevizli panayır helvası var. Yazlık helva, daha hafif bir helvadır ve irmikten yapılır. Özellikle ilkbahar aylarından itibaren, havalar ısındığında tahin helvası tüketimi azalır. Yazlık helvanın kakaolusunu ve cevizli kakaolusunu da yapıyoruz. Hafif olduğu için vatandaşlarımız tarafından da tercih ediliyor."

        Yaklaşık 25 farklı lokum çeşidi ürettiklerini de söyleyen Mustafa Helvacıoğlu, ürettikleri tüm ürünleri en kaliteli şekilde sunmak ve dedelerinden kalan ismi ve soyadı yaşatmak için emek verdiklerini sözlerine ekledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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