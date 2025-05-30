Orta Şehit Gökhan Topal Halk Eğitimi Merkezi yıl sonu sergisi açıldı
Orta Şehit Gökhan Topal Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce yıl sonu sergisi düzenlendi.
Orta Şehit Gökhan Topal Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce yıl sonu sergisi düzenlendi.
Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Açılış konuşmalarının ardından kursiyerlerin yıl boyunca hazırladıkları el emeği göz nuru eserlerin sergisinin açılış kurdelesi kesildi.
Programa katılan Kaymakam Erkan Minuz, Belediye Başkanı Ömer Bezci ile protokol üyeleri, eserleri inceleyerek kursiyerlerden bilgi aldı.
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