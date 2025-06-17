Kanseri yenip okuluna dönen ikinci sınıf öğrencisi Yiğit balonlarla karşılandı

MUHAMMED KAYGIN - Çankırı'da kanseri yenerek okuluna dönen 2. sınıf öğrencisi Yiğit Karaçör'ü, okul arkadaşları balonlar ve tezahüratlarla karşıladı.

Abdullah ve Aslı Karaçör çiftinin üç çocuğundan en büyüğü olan Yiğit'e, yaklaşık 7 ay önce lenf kanseri (lenfoma) teşhisi konuldu.

Zorlu sürecin ardından kanseri yenen Yiğit, 6,5 ay ayrı kaldığı okuluna sağlıklı bir şekilde döndü.

Öğretmenleri ve arkadaşları tarafından okul bahçesinde balonlarla karşılanan Yiğit, arkadaşlarıyla balonları gökyüzüne bıraktı.

Yiğit'in ailesi ile bazı öğretmenler ve veliler, karşılama töreninde gözyaşlarını tutamadı.

Baba Abdullah Karaçör, AA muhabirine, sürecin 14 Aralık'ta oğluyla evde futbol oynarken karın ağrısıyla başladığını söyledi.

Karın ağrısı şikayetiyle Çankırı Devlet Hastanesine başvurduklarını, burada karaciğer enzimlerinin yüksek olduğunun tespit edildiğini anlatan Karaçör, "Bunun sonucunda Ankara'ya tedavimizi yönlendirdik. 24 Aralık'ta ilk teşhisi koydular, 29 Aralık'ta ilk kemoterapimizi aldık. Toplamda altı kürümüz vardı kemoterapi. Zorlu bir süreç, sıkıntılı bir süreç. Hastanede yatarak tamamladık bu süreci ama Yiğit, hep 'Ben iyiyim, iyi olacağım' diyerek bize destek oldu. 'Baba iyi olacağım, anne iyi olacağım, üzülmeyin' dedi. En kötü halinde bile ayaktaydı. Şükür bugünlere geldi. Altı kür toplam kemoterapimizi aldık ve sonrasında Hacettepe'deki hocamız Ali Varan sonuçları gördü. Biyopsi sonuçlarının temizlendiğini bize söyledi ve hayal edemediğimiz günleri şu an yaşıyoruz." diye konuştu.

Ailelerin, çocuklarındaki en ufak şikayeti dikkate almaları gerektiğinin altını çizen baba Karaçör, "Çünkü ben yaşadım, başka ailelerin yaşamasını istemem. Çocuklarda bazı şeylere dikkat etmek gerekiyor. Ufak tefek şeyleri yabana atmamak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

- "Okulun önünden geçemiyordum"

Oğlunun 6,5 aydır okuldan, arkadaşlarından ayrı kaldığını belirten Karaçör, şunları söyledi:

"Dediğim gibi biz bunları hayal edemiyoruz. Benim evim hemen ileride, stadyumun orada. Ben bu caddeden geçemiyordum oğlum hastanede yatarken. Teneffüsteki çocukları gördüğüm zaman kötü oluyordum, duygusallaşıyordum. Oğlumun çok zor anları oldu. Yani şu an burada ama adı gibi Yiğit çıktı. Yeri geldi eşimle bir ay aynı odada oturup günde bir saat konuştuğumuz oldu. Yani zor süreç, Rabb'im kimseyi evladıyla sınamasın ama başardık. Bundan sonrası inşallah iyi gelecek."

Anne Aslı Karaçör de bu süreçte kendilerinin yanında olan, desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür etti.