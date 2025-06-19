Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        "Tuz İhtisas Üniversitesi" olan ÇAKÜ'de tuzla ilgili çalışmalar artacak

        Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mevlüt Karataş, "Tuzun sağlık alanında kullanım şekli olan fizyoterapi diğer ismiyle haloterapi tedavisi, kronik bronşit ve astımı olan hastalarımız için belki de yüz güldürücü tedavi seçeneklerinden bir tanesi olacak." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 15:53 Güncelleme: 19.06.2025 - 15:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Tuz İhtisas Üniversitesi" olan ÇAKÜ'de tuzla ilgili çalışmalar artacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mevlüt Karataş, "Tuzun sağlık alanında kullanım şekli olan fizyoterapi diğer ismiyle haloterapi tedavisi, kronik bronşit ve astımı olan hastalarımız için belki de yüz güldürücü tedavi seçeneklerinden bir tanesi olacak." dedi.

        Karataş, AA muhabirine, göreve başlayalı yaklaşık bir ay olduğunu söyledi.

        Görev süresi içinde mezuniyet törenlerini geçirdiklerini ve öğrencilere diplomalarını verdiklerini belirten Karataş, "Tabii üniversitemiz ülkemizin güzide üniversitelerinden bir tanesi. Özellikle Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Tuz İhtisas Üniversitesi olarak tescillenmiş bir üniversite. Üniversitemizde birçok bilimsel ve akademik çalışmanın yanında tuz, sektörel tuz ve tuz ihtisasıyla alakalı çalışmalara da bu anlamda önem veriyoruz ve hızlandırıyoruz." diye konuştu.

        Üniversite olarak tuz üzerinde çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini vurgulayan Karataş, "Özellikle tuzun sağlık alanında kullanım şekli olan fizyoterapi, diğer ismiyle haloterapi tedavisi, kronik bronşit ve astımı olan hastalarımız için belki de yüz güldürücü tedavi seçeneklerinden bir tanesi olacak. Bünyemizde bir fizyoterapi merkezimiz yapım aşamasında, merkezimiz yapımı bittikten sonra burada hastalarımızı kabul edeceğiz. Tuzun akciğer sağlığına olan etkisini, olumlu etkisini bilimsel verilerle desteklemeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

        ÇAKÜ'de 17 bin 200 öğrencinin olduğunu yurt dışından gelen birçok öğrencinin de bulunduğunu aktaran Karataş, şunları kaydetti:

        "Biliyoruz ki biz Türkiye sadece Türkiye'den ibaret değil, özellikle gönül coğrafyamızın olduğu bölgelerde bizim ÇAKÜ olarak eğitmiş olduğumuz öğrencilerimiz bize mutluluk veriyorlar. Onların orada ülkemizin ismini anması, üniversitemizin ismini anması ve 'Ben bu üniversitede mezunum' şeklinde ifadeler kullanması bizim Rektörlük olarak, Çankırı olarak göğsümüzü kabartıyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        TCMB faizi sabit bıraktı
        TCMB faizi sabit bıraktı
        Türk-İş'ten eylem planı
        Türk-İş'ten eylem planı
        Dünyada 9 nükleer güç: Hangi ülkenin silahı daha caydırıcı?
        Dünyada 9 nükleer güç: Hangi ülkenin silahı daha caydırıcı?
        İsrail'in hedef aldığı Tahran devlet televizyonu görüntülendi
        İsrail'in hedef aldığı Tahran devlet televizyonu görüntülendi
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        Akaryakıta çifte zam geldi
        Akaryakıta çifte zam geldi
        Macron'dan İsrail'e çağrı
        Macron'dan İsrail'e çağrı
        İran'ın gözünden: İsrail İran'a neden saldırdı?
        İran'ın gözünden: İsrail İran'a neden saldırdı?
        Çin ve Rusya'dan İsrail'e kınama
        Çin ve Rusya'dan İsrail'e kınama
        Genç kadın evinin önünde öldürüldü!
        Genç kadın evinin önünde öldürüldü!
        "Niye bu imzalar hala kulübe getirilmedi?"
        "Niye bu imzalar hala kulübe getirilmedi?"
        Kepçeye takıldı, incelemeye alındı
        Kepçeye takıldı, incelemeye alındı
        "Erkeklere de ihtiyaç var"
        "Erkeklere de ihtiyaç var"
        Olympos'ta heyecanlandıran sürpriz
        Olympos'ta heyecanlandıran sürpriz
        "Eşi olsam çıldırmıştım"
        "Eşi olsam çıldırmıştım"
        Transferde Wissa yarışı!
        Transferde Wissa yarışı!
        İstanbul'da dehşet! Polisi aradı: Babamı öldürdüm!
        İstanbul'da dehşet! Polisi aradı: Babamı öldürdüm!
        Tarihin en büyük satışı
        Tarihin en büyük satışı
        Yusuf Akçiçek'ten rekor artış!
        Yusuf Akçiçek'ten rekor artış!

        Benzer Haberler

        Büyükler Savate Milli Takımı, Çankırı'da kampa girecek
        Büyükler Savate Milli Takımı, Çankırı'da kampa girecek
        Çankırı'da geleneksel toplu sünnet şöleni
        Çankırı'da geleneksel toplu sünnet şöleni
        Çankırı'da 2 ahşap ev yandı
        Çankırı'da 2 ahşap ev yandı
        Çankırı'da 41 çocuk için toplu sünnet şöleni gerçekleştirildi
        Çankırı'da 41 çocuk için toplu sünnet şöleni gerçekleştirildi
        Şabanözü'nde ortaokul öğrencileri için bahar şenliği düzenlendi
        Şabanözü'nde ortaokul öğrencileri için bahar şenliği düzenlendi
        Avrasya ibibik kuşu yiyecek ararken görüntülendi
        Avrasya ibibik kuşu yiyecek ararken görüntülendi