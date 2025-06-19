"Tuz İhtisas Üniversitesi" olan ÇAKÜ'de tuzla ilgili çalışmalar artacak

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mevlüt Karataş, "Tuzun sağlık alanında kullanım şekli olan fizyoterapi diğer ismiyle haloterapi tedavisi, kronik bronşit ve astımı olan hastalarımız için belki de yüz güldürücü tedavi seçeneklerinden bir tanesi olacak." dedi.

Karataş, AA muhabirine, göreve başlayalı yaklaşık bir ay olduğunu söyledi.

Görev süresi içinde mezuniyet törenlerini geçirdiklerini ve öğrencilere diplomalarını verdiklerini belirten Karataş, "Tabii üniversitemiz ülkemizin güzide üniversitelerinden bir tanesi. Özellikle Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Tuz İhtisas Üniversitesi olarak tescillenmiş bir üniversite. Üniversitemizde birçok bilimsel ve akademik çalışmanın yanında tuz, sektörel tuz ve tuz ihtisasıyla alakalı çalışmalara da bu anlamda önem veriyoruz ve hızlandırıyoruz." diye konuştu.

Üniversite olarak tuz üzerinde çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini vurgulayan Karataş, "Özellikle tuzun sağlık alanında kullanım şekli olan fizyoterapi, diğer ismiyle haloterapi tedavisi, kronik bronşit ve astımı olan hastalarımız için belki de yüz güldürücü tedavi seçeneklerinden bir tanesi olacak. Bünyemizde bir fizyoterapi merkezimiz yapım aşamasında, merkezimiz yapımı bittikten sonra burada hastalarımızı kabul edeceğiz. Tuzun akciğer sağlığına olan etkisini, olumlu etkisini bilimsel verilerle desteklemeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.