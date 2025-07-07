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        Çankırı'da hasat edilen buğday tarlaları leyleklerin beslenme noktası oldu

        İlkbaharda Çankırı'ya göç eden leylekler, hasat edilen buğday tarlalarında böceklerin yanı sıra biçerdöverden dökülen buğday daneleriyle besleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 15:01 Güncelleme: 07.07.2025 - 15:01
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        Çankırı'da hasat edilen buğday tarlaları leyleklerin beslenme noktası oldu
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        İlkbaharda Çankırı'ya göç eden leylekler, hasat edilen buğday tarlalarında böceklerin yanı sıra biçerdöverden dökülen buğday daneleriyle besleniyor.

        Kışı Afrika kıtasında geçirdikten sonra havaların ısınmaya başladığı mart ayında bölgeye gelen leylekler, evlerin çatılarının yanı sıra elektrik ve telefon direklerinde geçirdikleri kuluçka döneminin ardından yumurtadan çıkan yavrularının iyi beslenmesi için yiyecek arayışına çıkıyor.

        Hasat çalışması devam eden buğday tarlalarına inen leylekler, böceklerin yanı sıra biçerdöverden dökülen buğday daneleriyle besleniyor.

        İl merkezine bağlı Çivi Köyü Dede Mahallesi'nde çiftçilik yapan Lütfü Bektaş, buğday hasadına başladıklarını belirterek, "Hasat ettiğimiz buğdaylardan kurt, kuş, leylekler de faydalanıyor. Hepsinin rızkını Allah veriyor. Bizden artanları da onlar yiyor." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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