Çankırı'da hasat edilen buğday tarlaları leyleklerin beslenme noktası oldu

İl merkezine bağlı Çivi Köyü Dede Mahallesi'nde çiftçilik yapan Lütfü Bektaş, buğday hasadına başladıklarını belirterek, "Hasat ettiğimiz buğdaylardan kurt, kuş, leylekler de faydalanıyor. Hepsinin rızkını Allah veriyor. Bizden artanları da onlar yiyor." ifadesini kullandı.

Kışı Afrika kıtasında geçirdikten sonra havaların ısınmaya başladığı mart ayında bölgeye gelen leylekler, evlerin çatılarının yanı sıra elektrik ve telefon direklerinde geçirdikleri kuluçka döneminin ardından yumurtadan çıkan yavrularının iyi beslenmesi için yiyecek arayışına çıkıyor.

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