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        Çankırı'daki Yer Altı Tuz Şehri ziyaretçilerini serin havasıyla ağırlıyor

        Çankırı Yer Altı Tuz Şehri, serin havası dolayısıyla ziyaretçilerin uğrak noktası oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 13:00 Güncelleme: 14.07.2025 - 13:00
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        Çankırı'daki Yer Altı Tuz Şehri ziyaretçilerini serin havasıyla ağırlıyor
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        Çankırı Yer Altı Tuz Şehri, serin havası dolayısıyla ziyaretçilerin uğrak noktası oldu.

        Çankırı merkeze yaklaşık 20 kilometre mesafede bulunan ve 18 bin metrekare kapalı alana sahip mağarada 200 yıllık olduğu değerlendirilen ve bozulmadan korunan eşek, tahnit edilmiş çeşitli hayvanlar ile çok sayıda heykel ve sanat eseri bulunuyor.

        Yıl boyunca 13 ila 15 derece aralığındaki sıcaklığıyla Çankırı Yer Altı Tuz Şehri, sıcak havalarda serinlemek isteyen ziyaretçilerden de ilgi görüyor.

        Eskişehir'den gelen Selma Erdoğan, AA muhabirine, tuz mağarasını ikinci kez ziyaret ettiğini söyledi.

        Mağaraya ilk geldiğinde bu kadar gelişmiş olmadığını belirten Erdoğan, "Kafeler, heykeller yoktu, müze değildi. Bu sefer çok daha güzel buldum. Işıklandırması da çok güzel olmuş." dedi.

        Dışarıda hava sıcaklığının 40 derece civarında, mağaranın içinde ise 15 derecelerde olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "İnsanların hem serinleyebileceği hem tuzla birlikte üzerindeki negatif enerjiyi atıp ciğerlerine, ruhuna, bedenine sağlıklı gelecek bir yer. Herkese bu deneyimi yaşamasını tavsiye ediyorum. İçerisi yazın bile çok serin." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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