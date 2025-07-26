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        Orman işçisinin yangın söndürme çalışmasından selam göndermesi ailesini duygulandırdı

        Karabük'te orman yangınına müdahale ederken çekilen videoyla selam gönderdiği orman işçisinin Çankırı'daki ailesi, duygulu anlar yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 17:26 Güncelleme: 26.07.2025 - 17:26
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        Orman işçisinin yangın söndürme çalışmasından selam göndermesi ailesini duygulandırdı
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        Karabük'te orman yangınına müdahale ederken çekilen videoyla selam gönderdiği orman işçisinin Çankırı'daki ailesi, duygulu anlar yaşadı.

        Karabük'ün Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için desteğe giden Çankırı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de alevlere karşı yoğun mücadele veriyor.

        Ovacık Kışla köyü mevkisinde alevlere müdahale eden Çankırı Orman İşletme Müdürlüğü personeli Hayreddin Arslan, Orman Bölge Müdürlüğünce söndürme çalışması sırasında çekilen görüntüsünü cep telefonuyla ailesine de gönderdi.

        Görüntüde, yangın söndürme çalışması sırasında cep telefonu kamerasına el sallayan Arslan, "Anne, baba Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum." ifadesini kullandı.

        Videoyu duygulanarak izleyen anne Refika ve baba Recep Arslan, ülke genelindeki yangınların bir an önce söndürülmesi temennisinde bulundu.

        Baba Recep Arslan, AA muhabirine, videoyu görünce çok duygulandığını söyledi.

        Oğlu gibi orman yangınlarıyla mücadele eden herkesin işinin çok zor olduğunu dile getiren Arslan, "Oğlumu ateşin içinde görünce duramadım, dayanamadım. Arabam sağlam olsa Safranbolu'ya gidecektim ama arabam sağlam değildi. İnsan üzülüyor ateşin içinde görünce." dedi.

        Orman yangınları konusunda herkesin hassasiyet göstermesi gerektiğini vurgulayan Arslan, yangına neden olabilecek davranışlardan uzak durulması gerektiğini kaydetti.

        Anne Refika Arslan da oğlunun selamını alınca duygulandığını ve üzüldüğünü anlatarak, "Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Allah yollarını, bahtlarını açık etsin. Sağ salim ailelerine, çocuklarına dönmeyi nasip etsin." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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