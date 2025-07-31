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        Çankırı'daki halk eğitimi merkezinde yaz dönemi kursları sürüyor

        Çankırı Nurettin Ok Halk Eğitimi Merkezinde yaz dönemi kursları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 16:59 Güncelleme: 31.07.2025 - 16:59
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        Çankırı'daki halk eğitimi merkezinde yaz dönemi kursları sürüyor
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        Çankırı Nurettin Ok Halk Eğitimi Merkezinde yaz dönemi kursları devam ediyor.

        Merkez bünyesinde açılan Çankırı yöresi halk oyunları yaran kursu ile el sanatları kursunda kursiyerler, aldıkları eğitimlerle bilgi ve birikimlerini artırıyor.

        Kursiyerleri ziyaret eden Merkez Müdürü Abdullah Cengiz, kurs sayısının vatandaşlardan gelen talep doğrultusuna artacağını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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