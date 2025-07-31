Çankırı'daki halk eğitimi merkezinde yaz dönemi kursları sürüyor
Çankırı Nurettin Ok Halk Eğitimi Merkezinde yaz dönemi kursları devam ediyor.
Çankırı Nurettin Ok Halk Eğitimi Merkezinde yaz dönemi kursları devam ediyor.
Merkez bünyesinde açılan Çankırı yöresi halk oyunları yaran kursu ile el sanatları kursunda kursiyerler, aldıkları eğitimlerle bilgi ve birikimlerini artırıyor.
Kursiyerleri ziyaret eden Merkez Müdürü Abdullah Cengiz, kurs sayısının vatandaşlardan gelen talep doğrultusuna artacağını belirtti.
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