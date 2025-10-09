Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çankırı'da zürafaya ait kafatası fosili bulundu

        MUHAMMED KAYGIN - Çankırı'da Çorakyerler Omurgalı Fosil Lokalitesi'nde yürütülen kazı çalışmalarında zürafaya ait bütünlüğü bozulmamış kafatası fosili bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 13:25 Güncelleme: 09.10.2025 - 13:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çankırı'da zürafaya ait kafatası fosili bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MUHAMMED KAYGIN - Çankırı'da Çorakyerler Omurgalı Fosil Lokalitesi'nde yürütülen kazı çalışmalarında zürafaya ait bütünlüğü bozulmamış kafatası fosili bulundu.

        Çankırı-Yapraklı kara yolu üzerinde Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayla Sevim Erol başkanlığında temmuz ayında başlayan bu yılki kazı çalışmaları sürüyor.

        24 yıldır süren kazılarda bugüne kadar atların atalarına ait üç tür, fillerin atalarına ait iki tür, zürafaların atalarına ait dört tür, kılıç dişli kedigiller, su samurları, oklu kirpiler, ayılar, domuzgiller, gergedangiller gibi 43 farklı türe ait 4 bin 516 adet diş, leğen kemiği, kafatası, boynuz gibi bütüne yakın fosil ve pek çok da küçük parça halinde fosile ulaşıldı.

        Bu sezon yürütülen çalışmalar kapsamında 9 milyon yıllık olduğu değerlendirilen zürafaya ait bütünlüğünü koruyan bir kafatası bulundu.

        Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayla Sevim Erol, AA muhabirine, Çankırı'daki kazı çalışmalarını 24 yıldır sürdürdüklerini söyledi.

        Bu sezon da yaklaşık 3 aydır kazı çalışması yaptıklarını belirten Erol, "Geçen yıllarda olduğu gibi yeni tür olabilecek tarzda fosiller de var. Yakında bilimsel çalışmalarını tamamlayınca detaylı açıklamalar yapacağız. Bu senenin en güzel örneklerinden bir tanesi zürafagillere ait kafatası. Şimdiye kadar bu kadar bütün bir kafatasının Anadolu'da bulunmadığını düşünüyorum." dedi.

        Bulunan zürafa kafatasının yeni bir tür olabileceğinin de altını çizen Erol, "Çankırı'da aslında şimdiye kadar 4 zürafa türümüz vardı. Belki bu beşinci tür olarak açıklanacaktır. Bilimsel çalışmaları devam ediyor, detay analizler yapılacak. Şimdilik temizlik işlemlerini yapabildik. Temizlik çalışmaları bitince onarımları yapılarak, ondan sonra da bilimsel değerlendirmesini yaptığımızda muhtemelen yeni bir tür olarak karşımıza çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

        - "9 milyon yıla doğru giden bir tarihlendirme yapılabileceğini düşünüyorum"

        Zürafa kafatasının 7 ile 9 milyon yıl arasında tarihlendirdikleri bir alandan çıktığını dile getiren Erol, "Biraz daha belki eskiye, eskiye derken 7 milyona değil de 9 milyon yıla doğru giden bir tarihlendirme yapılabileceğini düşünüyorum. Daha çok çalışmalar yapılması gerekiyor. Tabii ki bunların üzerinde yapılacak değerlendirmeler sonucunda daha ayrıntılı, daha net bilgiler verebileceğiz." şeklinde konuştu.

        Erol, bu sezonki kazılarda yaban domuzu türüne ait çok sayıda fosil bulunmasının yanı sıra yeni bir tür olabileceğini düşündükleri gergedan kafatası da bulduklarını aktardı.

        - "Çorakyerler, sürprizlerle dolu bir alan"

        Bu yıl Türkiye'de antropoloji çalışmalarının 100. yılı olduğunu hatırlatan Sevim Erol, şunları kaydetti:

        "24-26 Ekim'de Ankara Üniversitesi'nde uluslararası bir kongre düzenliyoruz. 100'ün üzerinde sözlü sunum, bunların içerisinde Çorakyerler'le ilgili de birkaç sunum olacak. Hem türlerle ilgili hem genel değerlendirmeyle ilgili. Çorakyerler, sürprizlerle dolu bir alan. Her kazı döneminde yepyeni bir türle karşılaşmamız hiç de şaşırtıcı olmuyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Trump'ın Gazze planıyla ilgili neler biliyoruz?
        Trump'ın Gazze planıyla ilgili neler biliyoruz?
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        Gazze harabeye döndü!
        Gazze harabeye döndü!
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Taylor Fritz, HT Spor'a konuştu: Torino’da olmayı çok istiyorum
        Taylor Fritz, HT Spor'a konuştu: Torino’da olmayı çok istiyorum
        Serdar Öktem cinayetinde şüphelilerin görüntüleri ortaya çıktı
        Serdar Öktem cinayetinde şüphelilerin görüntüleri ortaya çıktı
        Bakan Bolat: 100 adet Togg Almanya'ya ihraç edildi
        Bakan Bolat: 100 adet Togg Almanya'ya ihraç edildi
        Tıp tarihinde ilk: Domuz karaciğeriyle 171 gün yaşadı
        Tıp tarihinde ilk: Domuz karaciğeriyle 171 gün yaşadı
        Sevgilisi av tüfeğiyle öldürmüştü... İşte caniye istenen ceza!
        Sevgilisi av tüfeğiyle öldürmüştü... İşte caniye istenen ceza!
        Heidi Klum ile atağa kalktılar
        Heidi Klum ile atağa kalktılar
        Erzurum'da 200 milyon yıllık keşif!
        Erzurum'da 200 milyon yıllık keşif!
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Scooterlı katil! 3 yıl önce zıpkınla yaraladığı ağabeyini öldürdü!
        Scooterlı katil! 3 yıl önce zıpkınla yaraladığı ağabeyini öldürdü!
        Zemine İngiliz müdahalesi!
        Zemine İngiliz müdahalesi!
        Genç kadın balkondan düştü! Görgü tanığı: Merdivende kan vardı!
        Genç kadın balkondan düştü! Görgü tanığı: Merdivende kan vardı!
        Altının en güçlü desteği Polonya
        Altının en güçlü desteği Polonya

        Benzer Haberler

        Çankırı'da çeltik hasat töreni düzenlendi
        Çankırı'da çeltik hasat töreni düzenlendi
        Orta'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlandı
        Orta'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlandı
        Çankırı Valisi Taşolar'ın halı sahada attığı röveşata golü beğeni topladı
        Çankırı Valisi Taşolar'ın halı sahada attığı röveşata golü beğeni topladı
        Çankırı'da tarihi eser olarak değerlendirilen taş bloklar ele geçirildi
        Çankırı'da tarihi eser olarak değerlendirilen taş bloklar ele geçirildi
        Çankırı'daki okullarda Filistin farkındalık etkinlikleri düzenlendi
        Çankırı'daki okullarda Filistin farkındalık etkinlikleri düzenlendi
        Çankırı'da ormanlık alanda çakal, tilki ve sansar yiyecek ararken görüntüle...
        Çankırı'da ormanlık alanda çakal, tilki ve sansar yiyecek ararken görüntüle...