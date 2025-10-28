Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Kaymakam İnce'den ilk görev gününde şehit ailesine ziyaret

        Çankırı'nın Orta ilçesinde Kaymakam Ökkeş Yusuf İnce, göreve başladığı ilk gün şehit jandarma er Satılmış Boybaşı'nın ailesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 16:11 Güncelleme: 28.10.2025 - 16:11
        Kaymakam İnce'den ilk görev gününde şehit ailesine ziyaret
        Çankırı'nın Orta ilçesinde Kaymakam Ökkeş Yusuf İnce, göreve başladığı ilk gün şehit jandarma er Satılmış Boybaşı'nın ailesini ziyaret etti.

        Kaymakam İnce, 1997 yılında Erzurum'un Hınıs ilçesinde şehit olan Boybaşı'nın ailesine evlerinde ziyarette bulundu.

        Şehidin anne ve babasıyla sohbet eden İnce, ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu.

        İnce, şehit ailelerinin devletin ve milletin en kıymetli emanetleri olduğunu vurgulayarak, "Göreve başlar başlamaz ilk ziyaretimizi şehit ailemize yapmak istedik. Onların her zaman yanında olmak bizler için hem görev hem de vefa borcudur." ifadesini kullandı.

        Şehit ailesi de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Kaymakam İnce'ye teşekkür etti.

