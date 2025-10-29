Yapraklı'da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene Kaymakam Mehmet İbrahim Tiyek, Belediye Başkanı Ömer Güngör, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Yalçın ile vatandaşlar katıldı.
Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapıldığı törende çeşitli gösteriler de gerçekleştirildi.
