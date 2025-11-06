Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çankırı'da haber alınamayan kişi ölü bulundu

        Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde kendisinden haber alınamayan 30 yaşındaki sara hastası, ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 15:29 Güncelleme: 06.11.2025 - 15:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çankırı'da haber alınamayan kişi ölü bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde kendisinden haber alınamayan 30 yaşındaki sara hastası, ölü bulundu.

        İlçeye bağlı Yukarıöz köyünün Şeyh İsmail Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde evden ayrılan sara hastası Osman Soydaş'ın akşam eve dönmemesi ve ailesinin kayıp ihbarında bulunması üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

        AFAD, Tüm Afetlerde Arama Kurtarma (TASKUT), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile komando ekiplerinin yürüttüğü arama çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi.

        Dron ve iz takip köpeklerinin de kullanıldığı çalışma sonucunda Soydaş'ın cansız bedeni, köy merkezine yaklaşık 2 kilometre mesafedeki dere yatağında bulundu.

        İlk belirlemelere göre tüfekle göğüs bölgesinden vurularak öldüğü tespit edilen Soydaş'ın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

        Jandarma, Soydaş'ın cinayete kurban gitmesi ya da intihar etmesi ihtimallerine yönelik araştırma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Vahşet! Kocasını kızgın yağ ile yakıp öldürdü
        Vahşet! Kocasını kızgın yağ ile yakıp öldürdü
        "Oval Ofis" tabelası tepki çekti
        "Oval Ofis" tabelası tepki çekti
        500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu
        500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... Beton dökerken öldüren hata!
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... Beton dökerken öldüren hata!
        Kandilli, 6.1'lik Sındırgı'yı kaç saniye önce bildi?
        Kandilli, 6.1'lik Sındırgı'yı kaç saniye önce bildi?
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        AVM'de büyük panik! Senegalli milli futbolcuya silah çekti!
        AVM'de büyük panik! Senegalli milli futbolcuya silah çekti!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Fenerbahçe, Çekya'da zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Çekya'da zafer peşinde!
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Louvre soyguncularından biri fenomen çıktı
        Louvre soyguncularından biri fenomen çıktı
        Melissa Kasırgası'nda can kaybı arttı!
        Melissa Kasırgası'nda can kaybı arttı!
        "Verilmiş sadakam varmış"
        "Verilmiş sadakam varmış"
        "Daha büyük başarıları hayal ettiriyor!"
        "Daha büyük başarıları hayal ettiriyor!"
        7 ünlüye takipçisizlik kararı
        7 ünlüye takipçisizlik kararı
        FIFA Trump'a barış ödülü verecek mi?
        FIFA Trump'a barış ödülü verecek mi?

        Benzer Haberler

        Çankırı'da kayıp vatandaş için arama çalışması başlatıldı
        Çankırı'da kayıp vatandaş için arama çalışması başlatıldı
        Çankırı'da haber alınamayan kişi için arama çalışması başlatıldı
        Çankırı'da haber alınamayan kişi için arama çalışması başlatıldı
        Sakarcören köyünde yol çalışmaları devam ediyor
        Sakarcören köyünde yol çalışmaları devam ediyor
        Çankırı'da araçların üzerinde gezinen tilki kamerada
        Çankırı'da araçların üzerinde gezinen tilki kamerada
        Çankırı'da dağcılar Cumhuriyet'in 102. yılını Ilgaz Dağı'nın zirvesinde kut...
        Çankırı'da dağcılar Cumhuriyet'in 102. yılını Ilgaz Dağı'nın zirvesinde kut...
        Şabanözü'nde Filistin'e destek kermesi düzenlendi
        Şabanözü'nde Filistin'e destek kermesi düzenlendi