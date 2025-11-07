AK Parti İl Başkanı Erdoğan'dan "Orta-Şabanözü kara yolu" açıklaması

AK Parti Çankırı İl Başkanı Koray Erdoğan, Orta-Şabanözü kara yolunun güzergahında değişiklik olmadığını bildirdi.

Erdoğan, düzenlediği basın toplantısında, Karayolları Genel Müdürlüğü ile yaptıkları görüşmede Orta-Şabanözü kara yolunun güzergahında değişikliğin söz konusu olmadığının açıkça ifade edildiğini söyledi.

Yolun daha önce planlandığı istikamette devam ettiğini belirten Erdoğan, "Bazı çevrelerce ortaya atılan, 'Yol güzergahı gizlice değiştiriliyor' iddiaları tamamen asılsızdır. Şabanözü Belediye Başkanımızla ya da başka biriyle gizli bir görüşme yapılarak güzergahın değiştirildiği yönündeki söylentiler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu proje, geçmiş dönem vekillerimizin katkılarıyla hazırlandı ve aynı şekilde devam etmektedir. Bizim amacımız hizmettir, dedikoduya fırsat vermemektir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ile MHP Milletvekili Pelin Yılık'ın Çankırı ve bölge yolları için yoğun çaba sarf ettiğini anlatarak, birlik ve beraberlik içinde Cumhur İttifakı bileşenleri olarak hizmet etmeyi sürdüreceklerini kaydetti.