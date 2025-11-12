Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çankırı'da halı sıkma makinesine kapılan kadın öldü

        –Çankırı'nın Şabanözü ilçesindeki iş yerinde halı sıkma makinesine kapılan kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2025 - 19:33 Güncelleme: 12.11.2025 - 19:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çankırı'da halı sıkma makinesine kapılan kadın öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        –Çankırı'nın Şabanözü ilçesindeki iş yerinde halı sıkma makinesine kapılan kadın hayatını kaybetti.

        Sümeyye O (25), Yeni Mahalle'deki halı yıkama dükkanında çalıştığı sırada, halı sıkma makinesine kapıldı.

        İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Sümeyye O'nun cenazesi, Şabanözü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan Abdülati ile görüştü
        Bakan Fidan Abdülati ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! 20 şehit
        Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! 20 şehit
        20 şehidimizin ailelerine acı haber verildi... Yüreğimize gömüyoruz
        20 şehidimizin ailelerine acı haber verildi... Yüreğimize gömüyoruz
        Muazzez Abacı hayatını kaybetti
        Muazzez Abacı hayatını kaybetti
        Emlak vergisine düzenleme geliyor
        Emlak vergisine düzenleme geliyor
        TFF'den sevkler için yeni açıklama!
        TFF'den sevkler için yeni açıklama!
        Kış kapıda
        Kış kapıda
        Serdal Adalı'dan Riva'ya çıkarma!
        Serdal Adalı'dan Riva'ya çıkarma!
        Yağ fabrikasında patlama: 10 yaralı
        Yağ fabrikasında patlama: 10 yaralı
        UNRWA Genel Komiseri Lazzarini'den Habertürk için 'Gazze' yazısı
        UNRWA Genel Komiseri Lazzarini'den Habertürk için 'Gazze' yazısı
        12 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        12 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Ülkelerden taziye mesajları
        Ülkelerden taziye mesajları
        38 yıla kadar hapsi istendi
        38 yıla kadar hapsi istendi
        Kredi kartlarına gece kısıtlaması mı getirildi?
        Kredi kartlarına gece kısıtlaması mı getirildi?
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        Soruşturma nasıl başladı?
        Soruşturma nasıl başladı?
        "Enkazların üzerinde top oynayamazsın!"
        "Enkazların üzerinde top oynayamazsın!"
        Önce Melisa'yı vurmuş... 3 seri cinayet!
        Önce Melisa'yı vurmuş... 3 seri cinayet!

        Benzer Haberler

        Çankırı'da yerli turist yoğunluğu
        Çankırı'da yerli turist yoğunluğu
        Atkaracalar'da Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidan dikimi yapıldı
        Atkaracalar'da Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidan dikimi yapıldı
        Çerkeş ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidan dikildi
        Çerkeş ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidan dikildi
        Korgun ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar dikildi
        Korgun ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar dikildi
        Dodurga'da Milli Ağaçlandırma Günü'nde 2 bin fidan dikildi
        Dodurga'da Milli Ağaçlandırma Günü'nde 2 bin fidan dikildi
        Çankırı'da taksiciler dolandırıcılığa karşı uyarıldı
        Çankırı'da taksiciler dolandırıcılığa karşı uyarıldı