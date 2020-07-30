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1074 Çankırıspor'dan TFF'ye tepki

DHA

1074 Çankırıspor'dan TFF'ye tepki


Ramazan SARICI / ÇANKIRI,(DHA) 1074 Çankırıspor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) tüm liglerden küme düşmenin kaldırılması ve Bölgesel Amatör Lig'lerde bazı ikinci, üçüncü ve dördüncü sıradaki takımların bir üst lige çıkarılması kararına tepki gösterdi.
Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) 4'üncü Grubu 42 puanla ikinci sırada tamamlayan 1074 Çankırıspor'da Kulüp Başkanı Alaattin Arslan, TFF'nin dün aldığı karara tepki göstermek üzere Karatekin Parkı'nda basın açıklamasında bulundu. Düzenlenen basın açıklamasına AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, siyasi parti ve STK temsilcileri, kulüp yetkilileri ile vatandaşlar katıldı.
1074 Çankırıspor Kulüp Başkanı Alaattin Arslan, normal sezonu ikinci sırada tamamladıklarını belirterek, "Türkiye Futbol Federasyonu keyfi bir karar açıklamıştır. BAL liginde bulunan 11 grupta daha önce 11 lig birincisi bir üst lige çıkartılmıştır. Alınan bu karara kimsenin bir şey söylemeye hakkı yoktur. Dün yapılan açıklamada ise lig birincisi ile arasında 3 puan olan lig ikincileri, üçüncüleri ve lig dördüncüleri dahil toplam 9 takımda bir üst lige çıkartıldılar. Kimse 1074 Çankırıspor'u ezmeye kalkmasın bizimle kimse oyun oynamasın sesimiz çıkmadı diye bizi kimse görmezden gelmesin. Buradan TFF'ye haykırıyoruz ve diyoruz ki sizin keyfe keder almış olduğunuz kararı tanımıyoruz" dedi.
Kendilerinin de bir üst lige çıkmak istediklerini ifade eden Arslan, şunları kaydetti:
"1074 Çankırıspor'u da bir üst lige çıkartmak hakkımızdır ve hakkı olan şuan BAL'da bir üst tura çıkamayan grubunda 2'inci sırada olan 5 takım bulunmaktadır. Yazıklar olsun ki bu 5 takımı saf dışı tutan anlayışa şuan 67 olan 3'üncü Lig'de bulunan kulüp sayısına 5 eklenirse 72 oluyor. 4 grup halinde 18 takımlı 4 grup oluşuyor. Hey gidi TFF hiç mi bunu düşünecek aklınız yok. Bizim TFF'den ve çok değerli sayın Cumhurbaşkanımızdan beklentimiz BAL'da 1'inci ve 2'inci sırada bulunan ve ayrıca şampiyonluk iddiası olan bütün takımların 3'üncü Lig'e çıkartılmasıdır. Bu 5 takıma yazık etmeyin. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu'na ve TFF Başkanı Nihat Özdemir'e bu konuda bütün Çankırılıların saygı ve selamını ileterek destek olmalarını bekliyoruz."DHA-Spor Türkiye-Çankırı / Merkez Ramazan SARICI
2020-07-30 21:16:39

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