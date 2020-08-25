Zincirleme kazada ölen çift ve abla, toprağa verildi



Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA) BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme kazada hayatını kaybeden 4 kişiden Ali Dalçık (42) ve eşi Aysel Dalçık ile ablası Emine Abinik (44), memleketleri Çankırı'da toprağa verildi.

Kaza, pazar akşamı, BursaAnkara yolunun Mezitler mevkisinde meydana geldi. Osman Murat Özbaş (40), yönetimindeki 16 KHD 36 plakalı otomobille şerit değiştirdiği sırada, aynı yönde giden Ali Dalçık'ın (42) kullandığı 06 N 7569 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Dalçık'ın otomobili, karşı yöne geçip, Sebahattin Cankurt (60) yönetimindeki 34 FM 9026 plakalı otomobille çarpıştı. Zincirleme kazada Ali Dalçık ile aracında bulunan eşi Aysel Dalçık, ablası 2 çocuk annesi Emine Abinik ve İbrahim Cankurt (30) hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Ali Dalçık ile eşi ve ablasının cenazeleri, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak, bugün memleketleri Çankırı'nın Atkaracalar ilçesine getirildi.

Cenazeler, babaevinde helallik alındıktan sonra Hamza Sultan Camisi'ne götürüldü. Ali Dalçık, Aysel Dalçık ve Emine Abinik, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi. DHA-Genel Türkiye-Çankırı / Atkaracalar Ramazan SARICI

2020-08-25 15:25:09



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