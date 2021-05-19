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Çankırı'da boşanma kavgasında tekmeler havada uçuştu, o anlar kameraya yansıdı Kadına şiddet anbean kameraya yansıdı

İHA

Çankırı'da boşanma kavgasında tekmeler havada uçuştu, o anlar kameraya yansıdı Kadına şiddet anbean kameraya yansıdı

Çankırı'da boşanma aşamasındaki çift arasında çıkan tartışmaya yakınları da dahil olunca kavga çıktı. Çıkan kavgada tekmeler, tokatlar havada uçuşurken olayın ardından 3 şahıs gözaltına alındı. Kavga anı ise anbean kameraya yansıdı.

Olay, merkez Buğdaypazarı Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, boşanma aşamasındaki S.Ç. ile M.Ç. arasında dava sonrasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle aile bireyleri de kavgaya dahil oldu. Kavgada tekmeler, tokatlar havada uçuştu. Olay anı, sokak üzerindeki bir kişi tarafından anbean kaydedildi. Olayın ardından 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün sosyal medyada yer alan kadına şiddet görüntülerinde, şiddet uyguladığı görülen şahıslar gözaltına alınmış olup adli süreç hassasiyetle devam etmektedir. Yaralı vatandaşlarımızın genel durumları iyi olup gelişmelerle ilgili detaylı açıklama bilahare yapılacaktır" ifadelerine yer verdi.

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