Çankırı Valisi Ayaz: Günlük vaka sayımız üçe katlandı



Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)ÇANKIRI Valisi Abdullah Ayaz, "Ortalama vaka sayımızın hemen hemen üçe katladığını görmüş olduk. Şu anda günlük 200'ün üzerinde ortalama vakamız var. Bu, 15 gün önce günlük 20 civarındaydı" dedi.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Korgun ilçesinde muhtarlar toplantısında konuştu. Vali Ayaz, kentte koronavirüs vaka sayılarında yükseliş olduğunu daha önce açıkladığını anımsatarak, "Sağlık Bakanımızın paylaşmış olduğu haftalık vaka verisinde de ortalama vaka sayımızın hemen hemen üçe katladığını görmüş olduk. Şu anda günlük 200'ün üzerinde ortalama vakamız var. Bu, 15 gün önce günlük 20 civarındaydı. İki gündür 200'ün üzerini gördük. Onun için bir kere daha söylüyoruz; lütfen artık herkes aşı olsun" diye konuştu.

Vali Ayaz, aşı yaptırmayanların mutlaka aşılarını yaptırmalarını isteyerek, "Aşıların etkisi sayesinde hastaneye herhangi bir etkiyi şu an için görmüyoruz. Yani hastanemizdeki kapasite durumu gayet iyi. Ama yine de hastanede gördüğümüz, özellikle yoğun bakımlık olan, entübe olan veya hayatını kaybeden hastalarımızın ortak özelliği ya aşılarının eksik olduğu ya da aşı olmadıkları. Bir kere daha muhtarlarımızdan da rica ediyoruz. Köylerini, mahallelerini bir kontrol etseler, aşı olmamış olan ya da aşıları eksik olan varsa arkadaşlarımızla irtibatlandırsalar. Yani vatandaş yeter ki aşı olacak olsun, biz gerek hastanede, gerek sağlık ocağında, gerekse gelir evinde yaparız. Yeter ki talep olsun" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Çankırı / Korgun RAMAZAN SARICI

2022-01-27 16:24:50



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