Ankara'da vefat eden Kore Gazisi Ömer Koçer, Çankırı'da toprağa verildi

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Ramazan SARICI/ ÇANKIRI, (DHA)ANKARA'da vefat eden Kore Gazisi Ömer Koçer (93), memleketi Çankırı'nın Eldivan ilçesinde toprağa verildi.

Kore Gazisi Ömer Koçer, dün Ankara'nın Çubuk ilçesindeki evinde rahatsızlanarak vefat etti. 3 çocuk babası Koçer'in cenazesi memleketi Çankırı'nın Eldivan ilçesine getirildi. Eldivan Merkez Camisi'nde cuma namazı sonrası Koçer'in cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Eldivan Kaymakamı Merve Ayşe Arslan, İl Jandarma Komutanı Albay Yusuf Mutlu Genç, Eldivan Belediye Başkanı Mustafa Lafcı, Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Yüksel Teke, askeri erkan, Koçer ailesi ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Gazi Ömer Koçer'in cenazesi, dualarla Eldivan Aile Kabristanı'nda toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çankırı / Eldivan Ramazan SARICI

2022-05-06 18:26:04



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