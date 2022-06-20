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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üniversite öğrencileri ve özel bireyler farkındalık için sahneye çıktı

İHA

Üniversite öğrencileri ve özel bireyler farkındalık için sahneye çıktı

Çankırı Karatekin Üniversitesi öğrencileri ve özel bireyler, engelli ve özel bireylerin yaşadıkları sorunlara farkındalık oluşturmak amacı ile tiyatro gösterisi düzenledi.
Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri, sosyal sorumluluk ve toplumsal duyarlılığı arttırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla “Farkındalığa Işık Ol” projesini hayata geçirdi. Proje çerçevesinde Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri ve özel bireyler hazırladıkları “Empati” adlı tiyatro oyununu 100. Yıl Kültür Merkezi’nde sahneledi.
Tiyatro gösterisini Çankırı Valisi Abdullah Ayaz ve eşleri Melike Ayaz Hanımefendi, ÇAKÜ Genel Sekreteri Sadık Yılmaz, akademisyenler, vatandaşlar ve öğrenciler izledi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından proje koordinatörü Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. İsmail Özcan Proje ve oyun hakkında bilgi verdi.
Özel bireyler için farkındalık oluşturmak amacıyla tiyatro oyununu hazırladıklarını belirten Özcan, “Bugün burada toplum olarak farklılıklarımızı hatırlamak ve farkındalığımızı arttırmak için önemli bir etkinliği gerçekleştirmek üzere toplanmış bulunmaktayız. Bu Tiyatro etkinliğinde öğrencilerimiz ve özel bireylerimiz, özel gereksinimli bireylerin yaşamış oldukları toplumsal sorunlara değinmişler, biraz da bizlerin empati kurmasına vesile olmuşlardır. Bu çalışmada emeği geçen proje grubu öğrencilerimin hepsine çok teşekkür ederim” dedi.
Konuşmanın ardından öğrenciler ve gönüllüler tarafından oynanan “Empati” tiyatro oyunu izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.
Oyun sonrası Çankırı Valisi Abdullah Ayaz öğrencileri tek tek tebrik ederek, “Çok güzel bir oyundu. Başta Proje Koordinatörü Öğr. Gör. İsmail Özcan olmak üzere emeği geçen tüm genç arkadaşlarımızı kutluyorum. Gençlerimiz hem keyifli bir akşam yaşattılar bize hem de çok önemli toplumsal mesajlar verdiler. Özel gereksinimli bireylerimiz için her ne kadar ülke olarak almış olduğumuz bir mesafe olsa da daha kat etmemiz gereken çok yol olduğunun farkındayız. Önümüzde ki süreçte onların hayatın her alanına dahil olması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” diye konuştu.

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